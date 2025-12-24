Noé de África profetizó que el mundo se acabará y muchos desaparecerán

Ebo Noah, un profeta de Ghana conocido como ‘El Noé de Ghana’, se ha robado la atención en redes tras asegurar que haber recibido un “mensaje divino” para salvar a la humanidad de un diluvio.

Según lo revelado por el hombre en redes sociales, hace varios meses tuvo la oportunidad de “hablar con Dios”, quien le advirtió que desde el 25 de diciembre de 2025 comenzará a llover a nivel mundial.

Noach afirma que Dios le indicó que el agua cubrirá toda la superficie terrestre por más de tres años. Tras el encuentro, Ebo Noah decidió construir un arca similar a la de Noé.

Luego de recibir esa predicción se ha estado centrado en la creación de ocho estructuras de madera con la capacidad de albergar a cerca de 5.000 personas.

Aunque ya logró terminar una de las embarcaciones, su plan ahora es completar las demás con el objetivo de garantizar la existencia de al menos 40.000 individuos.

Sin embargo, su idea ya empezó a generar diversas reacciones en las plataformas digitales, donde algunos usuarios se han mostrado preocupados por el destino de la humanidad.

Desde hace algunos días, el africano ha alimentado la expectativa sobre sus creaciones, señalando que animales de diferentes especias han comenzado a llegar al lugar en el que se encuentran las estructuras de madera.

Además, en los videos que ha compartido a través de redes sociales, ha mencionado que dentro del aviso Dios le reveló que “la inundación será tan grande que muchos pueblos del mundo desaparecerán”.

De la misma manera, ya circulan videos de grupos de personas que buscan entrar a sus arcas para salvarse.

Por otro lado, ha salido a relucir algunos lujos que tiene entre ellos un auto Mercedes Benz de varios miles.

Según versiones que circulan de no darse nada, dijo que volvería a su casa tranquilo, pero no se arrepiente de nada porque sí recibió el mensaje del mismo Dios.