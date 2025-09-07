Pastor de Honduras exige terreno a fiel “por orden de Dios”

Un pastor evangélico de la capital hondureña desató una ola de críticas tras pedirle a uno de sus fieles que le entregara su terreno, alegando que Dios se le había presentado en sueños para encomendarle la misión.

En un video viral difundido en TikTok, el religioso cuestionó al hombre por intentar vender la propiedad, asegurando que fue Jesucristo quien le otorgó la vida y la bendición de formar una familia. Además, prometió que, si entregaba el terreno, recibiría el doble de su valor.

“Dios me habló anoche y me dijo: ‘Dile a él que yo le regalé la vida, le regalé sus hijos y le puedo dar más de lo que tiene ahora, si él me regala ese terreno’. Él entregando el terreno solo se quedará con US$ 130.000, pero si me lo entrega yo le doy US$ 500.000. Solo si puede tener la fe de creer”, se le escucha decir al pastor.

Aunque el hombre se mostraba dudoso, el religioso insistió: “¿Qué quieres? ¿Dinero o la bendición de Dios? Quiero tus papeles y quiero el terreno, ahora. ¿Estás listo?” Finalmente, el feligrés cedió y entregó su propiedad.

El clip generó una avalancha de críticas en redes sociales. Usuarios señalaron que el pastor estaría aprovechándose de la fe de sus feligreses para quedarse con sus bienes.

“Eso debería ser ilegal”, “Se está aprovechando de los fieles”, “Ojalá el pobre hombre no se haya dejado engañar”, fueron algunos de los comentarios más destacados.