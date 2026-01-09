Una mujer en Noruega relincha, trota y salta como un caballo

Ayla Kirstine es una mujer que vive en Noruega y se ha hecho viral en redes por compartir vídeos en redes sociales mostrando su pasión por los animales, al punto de creer que es una yegua.

En una entrevista llegó a revelar que recibía tal cantidad de críticas que tuvo que cerrar sus cuentas. Sin embargo, ella continuó con su pasión: trotar y saltar como si de otro equino se tratase.

Anque no se le da del todo mal, no deja de ser curiosa su forma de vida, ya que no apunta a un caballo cualquiera, sino que actúa como si fuera uno de competición.

Pese a que se desconoce de dónde surge esta obsesión, Kirstine bien podría haber participado en la tradicional prueba ecuestre que se celebra en Finlandia. Se trata de la conocida como 'Campeonatos de caballos de madera', en la que los participantes se montan en caballos de madera y sujetan el 'torso'.

Ella goza de gran popularidad entre los jóvenes y, con los años, se ha trasladado a otros países nórdicos para mostrar lo que le gusta.