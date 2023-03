¿Arrestaron a Trump? No, se trata de una IA que generó su detención

En redes sociales se ha hecho viral unas fotos del expresidente estadounidense Donald Trump supuestamente siendo arrestado por las autoridades. La imagen está acompañada de mensajes que aseguran que refleja las consecuencias de una persecución hasta atraparlo, pero son falsas.

En realidad, la imagen ha sido generada por inteligencia artificial por un usuario de la red social, como también han señalado otros medios internacionales como Forbes.

La persona que ha difundido la foto se describe en su perfil de Twitter como “susurrador” de este tipo de tecnología y explica en conversación con Newtral.es que ha empleado la herramienta de inteligencia artificial Midjourney (versión 5) para crearla.

Las mismas se han vuelto virales en el contexto del caso que investiga la fiscalía de Manhattan sobre los presuntos sobornos a Stormy Daniels, una actriz porno, por el que Trump dice que será arrestado el martes.

Al observar la foto de Donald Trump siendo arrestado en detalle, se puede ver que los dedos de las manos, tanto de Trump como del agente que lo sujeta, no están bien definidos y presentan formas extrañas.

Esto es algo común en imágenes creadas con inteligencia artificial, como señala Forbes. El tuit en el que se difundió la imagen cuenta ya con 813.500 reproducciones.

El creador y difusor de la imagen explica que empleó la quinta versión de Midjourney, una herramienta de inteligencia artificial, para crearla y que “todas las imágenes de su perfil de Twitter” están hechas gracias a esta herramienta.

Además, el autor indica en la biografía de su perfil de Twitter que se dedica a hacer este tipo de montajes, como también lo demuestran otras imágenes del supuesto arresto de Trump o fotos falsas de la diputada demócrata Alexandria Ocasio-Cortez con disfraces de superheroína.

Esta no ha sido la única imagen de Trump y su arresto creada con inteligencia artificial. También están circulando otras sobre supuestos agentes entrando a su mansión de Mar-a-Lago (creadas por el mismo creador) o un retrato del expresidente como si fuera una foto policial, difundido por otro usuario.

Aunque el expresidente de Estados Unidos Donald Trump asegurara a través de su perfil en Truth Social que le estaban investigando y que “seguramente” sería arrestado el martes 21 de marzo, no hay registros de que esto haya sucedido hasta la fecha, como trata de reflejar la foto falsa que se ha vuelto viral. Medios internacionales como The New York Times o Semafor no han informado sobre ello.

