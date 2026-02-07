Inundaciones en Colombia dejan 14 muertos y 9.000 viviendas destruidas

Graves inundaciones en Colombia dejan muertos y miles de damnificados

Al menos 14 personas han muerto y unas 9.000 viviendas fueron destruidas por las inundaciones en Colombia causadas por las intensas lluvias registradas en los últimos días en los departamentos de Córdoba y Sucre, informó el presidente Gustavo Petro.

El mandatario detalló que la emergencia deja además casi 50.000 familias afectadas, 35.000 hectáreas inundadas y unas 300.000 personas damnificadas, en medio de advertencias de la FAO sobre posible riesgo de hambre derivado de la crisis climática en la región.

Fenómeno climático atípico agrava la emergencia

Durante la última semana, varias zonas del norte y noroeste del país han sufrido emergencias por lluvias asociadas a un frente frío en el Caribe, fenómeno inusual para una temporada caracterizada por bajas precipitaciones.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) alertó que un nuevo frente frío avanzará entre este viernes y el lunes, lo que podría agravar las inundaciones, el desbordamiento de ríos y los daños en viviendas, vías y cultivos.

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, calificó la situación como atípica, al ocurrir en un periodo de menores lluvias.

Gobierno evalúa declarar emergencia económica y social

Ante la magnitud del desastre, Petro anunció que podría declarar nuevamente la emergencia económica, ambiental y social en la zona afectada, medida que incluso podría extenderse a otras regiones del país.

El presidente también adelantó acciones de respuesta, entre ellas la intervención del Ejército para derribar diques que bloquean el flujo natural del agua y la restitución de tierras ocupadas en ciénagas y caños, con el fin de mitigar futuras inundaciones.

La situación mantiene en alerta a Colombia frente al impacto creciente de la variabilidad climática extrema en la región Caribe.