Bahamas aconseja a ciudadanos a alejarse de Venezuela por ataques

Esto debido a la escalada de tensiones militares y la inestabilidad en el Mar Caribe por la guerra que ha declarado Trump al Cartel de los Soles.

 

El Gobierno de Bahamas emitió y mantiene una alerta de seguridad urgente dirigida a sus ciudadanos en la que les aconseja enfáticamente que se mantengan alejados de las costas venezolanas.

Wayne Munroe, ministro de Seguridad Nacional de Bahamas, comunicó la preocupación por los incidentes navales entre las fuerzas de Estados Unidos y el régimen venezolano.

Además, aconsejó a los bahameños a que "se mantengan alejados de las lanchas rápidas que salen de las costas venezolanas", sugiriendo que la zona se ha vuelto de alto riesgo, según reportó EFE.

Dicha alerta de Bahamas subraya el riesgo de que sus nacionales se vean envueltos en un posible conflicto o en las actividades ilícitas que, según analistas, proliferan en la zona.

