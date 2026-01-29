Brasil reitera su compromiso con la paz en Latinoamérica

Brasil reiteró este jueves, en el duodécimo aniversario de la Proclamación de América Latina y el Caribe como zona de paz, su compromiso con la convivencia pacífica y con el respeto al derecho internacional humanitario, en momentos de tensiones geopolíticas en la región tras el ataque de EE.UU. a Venezuela.



La proclamación, aprobada el 29 de enero de 2014 por los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), reafirma los principios de la solución pacífica de controversias, la no intervención en asuntos internos y la preservación de la soberanía nacional, recordó la cancillería brasileña en un comunicado.



Según la nota, para Brasil "estos principios continúan vigentes y son esenciales para fortalecer la confianza mutua y prevenir acciones que comprometan la seguridad y la estabilidad regional".



En su mensaje, el Gobierno brasileño destacó "su plena adhesión" a los compromisos de la Proclamación y reafirmó su disposición de trabajar para que la paz sea preservada en la región, en consonancia con el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas.



El pronunciamiento del país suramericano se produce en un contexto de creciente inestabilidad regional, tras el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela el pasado 3 de enero, que culminó con la captura de su gobernante, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores.



El tema fue recordado la víspera por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en Ciudad de Panamá, en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, en el que criticó fuertemente la falta de una respuesta unificada de la región a la intervención militar estadounidense en Venezuela.



"La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) no consigue ni producir una sola declaración sobre intervenciones militares ilegales que afectan a nuestra región", afirmó.



Lula fue enfático al señalar que la integración Latinoamericana vive uno de los "mayores retrocesos" de su historia, aunque apostó por un "regionalismo posible" guiado por el pragmatismo.