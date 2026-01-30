Bukele acusa a ONG de proteger delincuentes en El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó este viernes que el Estado prioriza los derechos humanos de la gente honrada y trabajadora, y acusó a organizaciones humanitarias de proteger a delincuentes, en referencia a las críticas por el régimen de excepción implementado para combatir a las pandillas.

“Todos los criminales tienen derechos humanos, pero la prioridad del Estado deben ser los derechos humanos de la gente trabajadora”, declaró Bukele durante una conferencia de prensa, al responder a cuestionamientos de la prensa internacional.

🔹 Bukele responde a ONG internacionales

El mandatario reaccionó así a las denuncias de organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que han advertido sobre violaciones de derechos humanos durante la aplicación del régimen de excepción, el cual suspendió varias garantías constitucionales.

“A esas denuncias les daría valor si antes hubieran defendido a las víctimas de los que mataban, ponían bombas y decapitaban personas. No lo hicieron. Ahora solo se preocupan por los delincuentes”, insistió Bukele.

🔹 Régimen de excepción, la apuesta del Gobierno

El régimen de excepción, que está próximo a cumplir cuatro años de vigencia, se ha convertido en la principal estrategia del Gobierno salvadoreño contra las pandillas.

Esta política le permitió a Bukele mantener una alta aprobación popular y obtener su reelección inmediata, pese a la prohibición constitucional, una decisión que ha generado fuerte debate dentro y fuera del país.

🔹 Denuncias por abusos y muertes bajo custodia

Organizaciones humanitarias aseguran que la medida ha provocado más de 6.400 denuncias, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas.

Además, reportan al menos 470 muertes de detenidos bajo custodia estatal, muchas de ellas con signos de violencia, cifras que el Gobierno de El Salvador rechaza.

🔹 Visita internacional y recorrido por el Cecot

Las declaraciones de Bukele se produjeron durante una conferencia conjunta con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien visitó El Salvador para reunirse con el mandatario y recorrer el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una cárcel de máxima seguridad destinada a pandilleros.