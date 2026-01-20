Bukele asegura que en "guerra" contra las pandillas "no murió ningún civil"

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró este lunes que en la denominada "guerra" contra las pandillas, a través de un régimen de excepción implementado desde marzo de 2022, "no murió ningún civil" y señaló que "Dios guío" ese plan de seguridad.

Bukele participó en un evento denominado Desayuno Nacional de Oración por El Salvador, organizado por la Próspera Foundation, una entidad integrada por senadores y congresistas de los Estados Unidos, en el que también participaron autoridades de los tres órganos del Estado, representantes diplomáticos y religiosos.

Según informó la Presidencia, este primer evento "significó un espacio diseñado para que líderes de todas las áreas de influencia se reúnan para orar por la nación, promover la unidad y reforzar alianzas basadas en la fe, los valores y la esperanza compartida de un futuro mejor".