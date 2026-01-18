Hombre enfrentará cargo por corrupción de menores tras masturbarse en su patio

Panamá- El hombre que fue denunciado por sus vecinos por masturbarse en el patio trasero de su casa, en Altos de la Pradera en La Chorrera, a la vista de todos, principalmente de menores de edad , enfrentará cargo por corrupción de menores, confirmó el Ministerio Público.

El denunciado fue aprehendido el sábado por la Policía Nacional en la barriada Los Guayacanes, ubicada en el corregimiento de Herrera, es decir, en un lugar distinto a donde se registró el suceso.

El hecho fue denunciado el pasado 14 de enero, principalmente por madres de familia preocupadas por el comportamiento inadecuado del hombre adulto, ya que en la calle en la que habita, hay cerca un parque infantil y muchos niños juegan en los predios cercanos a su vivienda.

Según informó el Ministerio Público, a través de la Sección de Atención Primaria de La Chorrera, el hombre tendrá que enfrentar un cargo por corrupción de menores.

Se espera que la audiencia se realice en las próximas horas, pero extraoficialmente se filtró que, por involucrar menores de edad, se realizará en reserva.

Residentes del área han solicitado públicamente a las autoridades que se le prohíba al señalado residir en Altos de la Pradera.