Sucesos - 18/1/26 - 04:57 PM

Hombre enfrentará cargo por corrupción de menores tras masturbarse en su patio

El denunciado fue aprehendido el sábado por la Policía Nacional en la barriada Los Guayacanes, ubicada en el corregimiento de Herrera, es decir, en un lugar distinto a donde se registró el suceso.

 

Por: Redacción Web -

Panamá-  El hombre que fue denunciado por sus vecinos por masturbarse en el patio trasero de su casa, en Altos de la Pradera en La Chorrera, a la vista de todos, principalmente de menores de edad , enfrentará cargo por corrupción de menores, confirmó el Ministerio Público.

El denunciado fue aprehendido el sábado por la Policía Nacional en la barriada Los Guayacanes, ubicada en el corregimiento de Herrera, es decir, en un lugar distinto a donde se registró el suceso.

El hecho fue denunciado el pasado 14 de enero, principalmente por madres de familia preocupadas por el comportamiento inadecuado del hombre adulto, ya que en la calle en la que habita, hay cerca un parque infantil y muchos niños juegan en los predios cercanos a su vivienda.

Según informó el Ministerio Público, a través de la Sección de Atención Primaria de La Chorrera, el hombre tendrá que enfrentar un cargo por corrupción de menores.

Se espera que la audiencia se realice en las próximas horas, pero extraoficialmente se filtró que, por involucrar menores de edad, se realizará en reserva.

Residentes del área han solicitado públicamente a las autoridades que se le prohíba al señalado residir en Altos de la Pradera.

Te puede interesar

Hombre enfrentará cargo por corrupción de menores tras masturbarse en su patio

Hombre enfrentará cargo por corrupción de menores tras masturbarse en su patio

 Enero 18, 2026
Femicida tenía arsenal en su casa en Arraiján

Femicida tenía arsenal en su casa en Arraiján

 Enero 18, 2026
Se echan a uno por violentas rencillas en Las Mañanitas; otro está herido

Se echan a uno por violentas rencillas en Las Mañanitas; otro está herido

 Enero 18, 2026
Un muerto y un herido grave tras vuelco en la autopista Arraiján-La Chorrera

Un muerto y un herido grave tras vuelco en la autopista Arraiján-La Chorrera

 Enero 18, 2026
Atropellan y matan a un peatón en la vía Volcán–Caizán. Conductor huyó

Atropellan y matan a un peatón en la vía Volcán–Caizán. Conductor huyó

Enero 18, 2026

#NacionalCri Aprehenden a un hombre de 28 años tras una denuncia por exhibicionismo en la barriada Altos de Las Praderas, La Chorrera.

El sujeto fue remitido a las instancias correspondientes. @policiadepanama pic.twitter.com/of7yNFLMhk

— Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) January 18, 2026

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Mató a su mujer y luego se quitó la vida en Burunga

Mató a su mujer y luego se quitó la vida en Burunga
Asesinan a 'Momi' a balazos en la cabeza en Plaza Amador

Asesinan a 'Momi' a balazos en la cabeza en Plaza Amador
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Buscan a hombre que se exhibe en patio trasero de su casa en La Chorrera

Buscan a hombre que se exhibe en patio trasero de su casa en La Chorrera
Hombre se bate a tiros con SPI tras hurto accesorios de autos; quedó herido

Hombre se bate a tiros con SPI tras hurto accesorios de autos; quedó herido