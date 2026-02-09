Mundo - 09/2/26 - 10:29 AM

Candidatos bajo la lupa: Sheinbaum reclama investigación previa a elecciones

La petición de la gobernante se produce después de que las autoridades arrestaran al alcalde de Tequila Diego Rivera Navarro, acusado de extorsión y vínculos con el narco.

 

Por: Ciudad de México/EFE -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió este lunes la necesidad de investigar a todos los candidatos de los partidos políticos mexicanos, así como una "mayor fiscalización" de los recursos que se utilizan en campaña electoral, después de la detención la semana pasada del alcalde del municipio de Tequila (Jalisco, oeste) por vínculos con el narco.

"Tiene que haber una revisión, es parte tanto de la mayor fiscalización de los recursos que se utilizan en las campañas como una investigación de todos aquellos que se presenten como candidatos o candidatas de todos los partidos políticos", subrayó la mandataria en su conferencia de prensa diaria desde Ciudad de México.

Sheinbaum apuntó que "tiene que haber" una investigación de las distintas entidades del Gobierno para evitar casos como el del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, acusado de extorsión y vínculos con el narco.

Esta petición de la gobernante se produce después de que las autoridades arrestaran la pasada semana al edil, afiliado al oficialista Movimiento de Regeneración Ciudadana (Morena), y a tres funcionarios municipales, como parte de una investigación derivada de denuncias ciudadanas y empresariales por presuntas extorsiones y otros delitos.

Sheinbaum defendió la pasada semana la investigación, al señalar que no obedece a una persecución política, sino al seguimiento de “muchísimas denuncias” ciudadanas presentadas ante las autoridades.

“Lo que es importante es que se conozca que es a partir de denuncias. No es que haya una investigación particular a algún servidor público, algún funcionario”, remarcó.

Las investigaciones indican que el alcalde encabezaba una red de corrupción gestada dentro del Ayuntamiento de Tequila, mediante la cual servidores públicos municipales extorsionaban a empresarios y comerciantes locales, además de incurrir en el desvío de recursos públicos, según las autoridades.

La detención del alcalde se enmarca en la Operación Enjambre, una ofensiva federal contra la infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales, particularmente en regiones con alta actividad económica estratégica, como la industria tequilera, uno de los sectores emblemáticos de Jalisco.

Tequila, localidad de más de 40,000 habitantes, se encuentra a 65 kilómetros de la capital de Jalisco, Guadalajara. 

Te puede interesar

Candidatos bajo la lupa: Sheinbaum reclama investigación previa a elecciones

Candidatos bajo la lupa: Sheinbaum reclama investigación previa a elecciones

 Febrero 09, 2026
Comando armado intentó asaltar blindado en Italia; ya atraparon a dos sujetos

Comando armado intentó asaltar blindado en Italia; ya atraparon a dos sujetos

 Febrero 09, 2026
Abuchean a Carlos III por culpa de su hermano Andrés y el escándalo Epstein

Abuchean a Carlos III por culpa de su hermano Andrés y el escándalo Epstein

 Febrero 09, 2026
Revocan excarcelación de Juan Guanipa y le imponen 'detención domiciliaria'

Revocan excarcelación de Juan Guanipa y le imponen 'detención domiciliaria'

 Febrero 09, 2026
China activa la turbina eólica marina más potente del mundo

China activa la turbina eólica marina más potente del mundo

 Febrero 08, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Conductor fallece al saltar de cabezal de camión articulado

Conductor fallece al saltar de cabezal de camión articulado
Mujer muere atropellada: Intentó mediar entre conductores de autos colisionados

Mujer muere atropellada: Intentó mediar entre conductores de autos colisionados
Ocupante sale proyectado y muere al chocar camioneta contra puente

Ocupante sale proyectado y muere al chocar camioneta contra puente

Mujer embarazada, herida tras caer de un puente peatonal en Penonomé

Mujer embarazada, herida tras caer de un puente peatonal en Penonomé
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí