Clinton comparece en el Congreso y dice que no sabía de los delitos de Epstein

El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton aseguró este viernes que no sabía nada sobre los delitos del pederasta Jeffrey Epstein y que no hizo «nada malo», según dijo en su declaración inicial ante un comité del Congreso que le interroga por su relación con el fallecido financiero

Clinton inició su comparecencia este viernes ante un comité del Congreso un día después de que su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, hiciera lo mismo.

Los congresistas republicanos del comité adelantaron antes de comenzar la declaración que tienen una gran cantidad de preguntas preparadas para el expresidente dado que Hillary Clinton dijo el jueves que no conoció a Epstein y que era su esposo el que podría darles la información que piden.

El interrogatorio se produce en Chappaqua, Nueva York, donde los Clinton tienen su residencia habitual y se celebra a puerta cerrada, aunque se espera que los vídeos se hagan públicos pronto.

La declaración de Hillary Clinton

Esta es la primera vez que el Congreso obliga a un expresidente a testificar en una investigación legislativa bajo la amenaza de declararlo en desacato, después de que los Clinton se negaran a comparecer al considerar que el proceso tenía motivaciones políticas.

De hecho, el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, el republicano James Comer, aseguró que espera publicar el video de la declaración de Hillary Clinton en la investigación del panel sobre Jeffrey Epstein en 24 horas.

Comer añadió que aunque «nadie acusa a nadie de ninguna irregularidad, creo que el pueblo estadounidense tiene muchas preguntas, y estamos comprometidos a obtener respuestas».

Y se remitió a la docena de veces que Hillary Clinton aseguró en su declaración que «tendrá que preguntárselo a mi esposo, no puedo responder eso».

«Así que ya teníamos una amplia lista de preguntas para él, y ayer aumentó, así que esperamos con interés», concluyó Comer.

Por su parte, la representante republicana Nancy Mace, de Carolina del Sur, afirmó este viernes a los periodistas que Hillary Clinton había actuado «desquiciadamente» durante su declaración.