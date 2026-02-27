Un muerto y decenas de heridos en el descarrilamiento de un tranvía en Milán

Una persona murió y decenas resultaron heridas este viernes en la ciudad italiana de Milán por el descarrilamiento de un tranvía mientras atravesaba el centro, chocando contra un muro y atropellando a varios peatones.

El accidente, según avanzan los medios locales, ocurrió en torno a las 16.00 horas (15.00 GMT) y se ha saldado con la muerte de un hombre y unos 40 heridos de diversa consideración.

Uno de ellos se encuentra en estado crítico, seis graves y otros muchos presentan lesiones leves, de acuerdo a las mismas fuentes.

El tranvía corresponde a la línea que atraviesa el centro de Milán desde la estación central de tren hasta la de Porta Génova.

El descarrilamiento se produjo entre la Plaza de la República y Porta Venecia, cerca del centro, y hasta el lugar acudieron rápidamente numerosos efectivos de emergencia, incluidos agentes de policía, bomberos y emergencias con un amplio operativo en la zona.

Según una primera reconstrucción de los hechos, además de vídeos e imágenes difundidas en redes, el tranvía con pasajeros a bordo descarriló invadiendo la vía contraria hasta chocar con un muro, atropellando a su paso a varios peatones.

El fiscal general de Milán, Marcello Viola, se ha personado en el lugar de los hechos y en las próximas horas abrirá una investigación por homicidio involuntario y lesiones por negligencia con el objetivo de esclarecer lo sucedido, añaden los medios.