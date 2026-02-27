Mundo - 27/2/26 - 01:12 PM

Trump: EEUU va a iniciar una toma "amistosa y controlada" de Cuba

El presidente de EEUU ha hecho estas declaraciones este viernes en la Casa Blanca antes de viajar para un acto en Texas.

 

Por: Redacción / Web -

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su intención firme de iniciar una "toma amistosa de Cuba". 

“Quizá hagamos una toma amistosa”. Así ha contestado el presidente de EEUU, Donald Trump, sobre los siguientes pasos en torno a Cuba, un país al que EEUU está asfixiando.

El presidente de EEUU ha hecho estas declaraciones este viernes en la Casa Blanca antes de viajar para un acto en Texas.

Según ha afirmado el propio Trump, el país caribeño está al borde de una catástrofe económica y lo ha calificado de "nación fallida". El expresidente ha detallado la crítica situación de la isla, que sufre una severa escasez de recursos energéticos y alimentarios: "No tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen comida". 

Te puede interesar

Trump: EEUU va a iniciar una toma "amistosa y controlada" de Cuba

Trump: EEUU va a iniciar una toma "amistosa y controlada" de Cuba

 Febrero 27, 2026
Clinton comparece en el Congreso y dice que no sabía de los delitos de Epstein

Clinton comparece en el Congreso y dice que no sabía de los delitos de Epstein

 Febrero 27, 2026
El Reino Unido evacua a todo su personal de Irán

El Reino Unido evacua a todo su personal de Irán

 Febrero 27, 2026
Un muerto y decenas de heridos en el descarrilamiento de un tranvía en Milán

Un muerto y decenas de heridos en el descarrilamiento de un tranvía en Milán

 Febrero 27, 2026
Pakistán bombardea Kabul y declara guerra abierta

Pakistán bombardea Kabul y declara guerra abierta

 Febrero 27, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¡Demencia! Kathy Carfashion visitó a su macho en la cárcel y lo gozó

¡Demencia! Kathy Carfashion visitó a su macho en la cárcel y lo gozó
Atropellan y matan a reconocida estilista en doble vía de acceso a Las Tablas

Atropellan y matan a reconocida estilista en doble vía de acceso a Las Tablas
La Ministra usa los $10 mil para su mamá, hace una terraza y celebra su cumple

La Ministra usa los $10 mil para su mamá, hace una terraza y celebra su cumple
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí