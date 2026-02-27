Trump: EEUU va a iniciar una toma "amistosa y controlada" de Cuba

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su intención firme de iniciar una "toma amistosa de Cuba".

“Quizá hagamos una toma amistosa”. Así ha contestado el presidente de EEUU, Donald Trump, sobre los siguientes pasos en torno a Cuba, un país al que EEUU está asfixiando.

El presidente de EEUU ha hecho estas declaraciones este viernes en la Casa Blanca antes de viajar para un acto en Texas.

Según ha afirmado el propio Trump, el país caribeño está al borde de una catástrofe económica y lo ha calificado de "nación fallida". El expresidente ha detallado la crítica situación de la isla, que sufre una severa escasez de recursos energéticos y alimentarios: "No tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen comida".