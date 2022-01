Crisis: Eligen 2 juntas directivas en Parlamento en Honduras

La nueva crisis política que vive Honduras derivó este domingo en la elección de dos juntas directivas en propiedad en el Parlamento, una en la sede del legislativo, y otra en las afueras de Tegucigalpa, a cuatro días de que la nueva presidenta electa del país, Xiomara Castro, asuma el poder.

El júbilo que vivía Honduras desde el 28 de noviembre por el triunfo arrollador de Xiomara Castro, líder del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), con 1,7 millones de votos, se ha convertido en un descontento, repudio e incertidumbre y el asomo de brotes de violencia.

La crisis se comenzó a gestar poco tiempo después de que, en octubre de 2021, antes de las elecciones generales del 28 de noviembre, Castro, y su esposo, el expresidente Manuel Zelaya, coordinador general de Libre, suscribieron una alianza, solo para el nivel electivo presidencial, con otros dos partidos minoritarios.

PARTIDO DE XIOMARA CASTRO SIN MAYORÍA

Como parte de esa alianza, el presidente del Partido Salvador de Honduras (PSH), Salvador Nasralla, que obtuvo 10 diputados, exigió que, el candidato a la presidencia del Parlamento la escogería él, lo que fue avalado por Castro y el coordinador general de Libre.

Nasralla escogió como candidato a presidir el Parlamento a Luis Redondo, del PSH, quien tuvo el rechazo de una buena parte de los 50 diputados que obtuvo Libre en los comicios generales.

Los líderes y diputados de Libre y el PSH sabían que para elegir la nueva junta directiva provisional del Parlamento no contaban con la mayoría simple de 65 diputados, por lo que necesitarían del apoyo de otros partidos, como el Liberal (22), Anticorrupción (1) y Democracia Cristiana (1), y eventualmente unos pocos del gobernante Partido Nacional (44).

Con ese panorama, que ya se presagiaba incierto, por el rechazo a Luis Redondo por parte de una veintena de diputados de Libre, el viernes se llegó a la elección de la junta directiva provisional, en la que fue elegido Jorge Cálix, del partido que lidera Castro.

La presidenta Castro no reconoció a la junta directiva encabezada por Cálix, quien contó con 30 votos de Libre y al menos los 44 del Partido Nacional.

Además, el mismo viernes, Castro dio lectura a la decisión del partido Libre de expulsar a los 20 disidentes, de los que dos rectificaron, y los tildó de "traidores", que se aliaron con el Partido Nacional, contra el que se votó en noviembre para sacarlo del poder, después de 12 años de mandato.

ELECCIÓN SIMULTÁNEA DE DOS DIRECTIVAS

Según los diputados de Libre que apoyan a Castro, la elección del viernes se celebró violentando normas parlamentarias y sin escuchar al portavoz de su partido para proponer a Luis Redondo.

La elección de Cálix terminó en una confrontación y golpes entre diputados de Libre disidentes y afines a Xiomara Castro.

Con base a la ley, correspondía hoy la elección de la junta directiva en propiedad del Parlamento, lo que no fue posible en su sede en Tegucigalpa, porque en sus predios se concentraron desde el sábado miles de personas apoyando a la presidenta Castro, en una vigilia a la que ella había convocado, a la que también asistió.

Sabiendo eso, y que los seguidores de Castro seguían en las afueras del Parlamento, la junta directiva provisional electa el viernes convocó para las 08:30 a una sesión en un club social de Zambrano, unos 30 kilómetros al norte de Tegucigalpa, donde Jorge Cálix fue ratificado, con "80 votos", según dijo él.

Al mismo tiempo, en el Parlamento se elegía una segunda directiva en propiedad, bncabezada por Luis Redondo, que fue reconocida por Xiomara Castro, electa con diputados propietarios y suplentes.

"Reconozco la presidencia del Congreso encabezada por el diputado Luis Redondo, le invito a mi juramentación junto al pueblo el 27 de enero. Felicito a diputadas (o) que rechazan 12 años de redes de corrupción de "Joh" (Juan Orlando Hernández): camino a saludarles en el CN (Congreso Nacional) ¡Ganamos!", indicó Castro en un mensaje en la red social Twitter.

CASTRO JURARÍA COMO PRESIDENTA ANTE UN JUEZ

Si por la nueva crisis política que vive Honduras, Xiomara Castro no pudiera jurar ante el Parlamento, la ley señala que lo podrá hacer ante el Supremo, con magistrados en su mayoría del Partido Nacional. Si eso tampoco fuera posible, una tercera opción sería ante un juez.

El viernes, luego de los incidentes en el Parlamento, Castro anunció que su juramento como presidenta, el 27 de enero, lo hará ante un juez civil. El nuevo Parlamento hondureño se debe instalar el martes.

Los seguidores de Castro continuaban hoy en la planta baja del Parlamento, mientras que activistas de Libre montaron barricadas con piedras y neumáticos a la altura del desvío al club social de Zambrano, donde fue electa la nueva junta directiva en propiedad del Parlamento, obstruyendo el paso en la autopista que comunica a Tegucigalpa con el norte del país. De Zambrano, Cálix, escoltado por agentes de seguridad privada, salió en un helicóptero. EFE