Cuba recibe un vuelo con 170 migrantes irregulares deportados por EE.UU.

Cuba recibió un vuelo con 170 migrantes irregulares deportados por Estados Unidos en la primera operación de este tipo registrada en el año desde ese país, informó este martes el Ministerio del Interior (Minint) de la isla.



El grupo -conformado por 153 hombres y 17 mujeres- llegó el lunes al aeropuerto internacional de La Habana. El vuelo de deportación se realizó “en cumplimiento de los acuerdos migratorios bilaterales, según divulgó el Minint en sus redes sociales.



Las autoridades cubanas señalaron que tres de los migrantes irregulares devueltos “fueron trasladados al órgano de investigación por encontrarse como presuntos comisores de hechos delictivos antes de salir del país”.



Recalcaron además su compromiso con una migración regular, segura y ordenada, al tiempo que reiteraron el peligro y las condiciones de riesgo para la vida que representan las salidas ilegales del país.



Cuba recibió 1,669 migrantes irregulares desde Estados Unidos y otras naciones de la región en 2025, según el Minint.



Los Gobiernos de Cuba y Estados Unidos tienen un acuerdo bilateral para que todos los migrantes que lleguen por mar al territorio estadounidense sean deportados de vuelta al país caribeño.



Por otro lado, los vuelos de deportación que estaban suspendidos desde 2020 fueron retomados a finales de abril de 2023 principalmente para los cubanos considerados “inadmisibles”, tras estar retenidos en la frontera con México.



Durante el periodo fiscal 2025 (del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2025), llegaron a Estados Unidos un total de 33,056 cubanos, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de ese país (CBP, por sus siglas en inglés).



La cifra representa un desplome drástico en comparación con el año fiscal 2024 cuando llegaron 217,615 cubanos, debido al endurecimiento de las políticas migratorias.



Cuba registra desde hace más de seis años una grave crisis económica, lo que ha generado un éxodo migratorio sin precedentes.