ELN confirma que cometió ataque contra escoltas de senador colombiano

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) confirmó este martes la autoría del atentado del jueves pasado en el que murieron dos escoltas del senador colombiano Jairo Castellanos cuando la camioneta en la que se desplazaban, en la que no iba el congresista, fue atacada en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela.



Según el ELN, la acción fue cometida en un retén ilegal que pusieron en la carretera como parte de las "medidas de defensa frente a la acción de las fuerzas armadas estatales y las bandas de mercenarios".



Aunque el Frente de Guerra Oriental del ELN especificó en un comunicado que no era su "objetivo", ni "orientación" atentar "contra el senador Castellanos o constreñir sus tareas electorales en la región", y agregó que no se propone “impedir o alterar, el proceso electoral de marzo, ni las elecciones presidenciales próximas".



Un video publicado en redes sociales muestra a hombres vestidos de civil disparando a discreción a la camioneta, que estaba quieta a orillas de la carretera, y en la que iban el conductor Wilmer Antonio Leal y Esmeli Manrique, miembro de la Policía.



En el ataque contra el esquema de seguridad de Castellanos, del partido Alianza Social Independiente (ASI), fueron secuestradas tres personas que hacían parte del equipo de campaña del congresista, quienes fueron liberadas horas después.



Por este atentado, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, ofreció hasta "200 millones de pesos (unos $54,000) por información que permita identificar y capturar a los responsables de este ataque a la democracia", ocurrido en la carretera entre los municipios de Fortul y Tame.



El miércoles pasado, Human Rights Watch (HRW) advirtió que el periodo previo a las elecciones presidenciales y legislativas de este año se vio "empañado" por el asesinato del precandidato presidencial de derechas Miguel Uribe Turbay.



Uribe Turbay, del partido opositor Centro Democrático, falleció en agosto pasado, dos meses después del atentado del que fue víctima en Bogotá.



El asesinato del precandidato, quien murió el 11 de agosto tras permanecer dos meses en grave estado, conmocionó al país y ha derivado en una compleja investigación judicial.



Igualmente, en agosto pasado el representante a la Cámara Julio César Triana, del partido de derechas Cambio Radical, sufrió un atentado del que salió ileso cuando desconocidos atacaron a tiros su vehículo, que recibió ocho impactos de bala, en el departamento sureño del Huila.