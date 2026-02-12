Delcy Rodríguez anuncia elecciones libres en Venezuela, pero no da fecha

En una declaración histórica y diplomática para el futuro de Venezuela, la presidenta encargada Delcy Rodríguez aseguró en una entrevista con la cadena estadounidense NBC News que el país caribeño celebrará elecciones libres y justas, aunque no fijó ningún plazo concreto para la realización de los comicios presidenciales en medio de un contexto político marcado por la reciente captura del presidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses.

Durante la conversación con la periodista de NBC, Rodríguez enfatizó que la celebración de elecciones en Venezuela está consagrada en la Constitución, y que un país verdaderamente democrático debe estar libre de sanciones y del acoso internacional de la prensa para garantizar un proceso transparente y equitativo.

📊 Calendario electoral condicionado a diálogo político

La presidenta encargada aclaró que el calendario electoral será definido por el diálogo político dentro de Venezuela, sin confirmar si las próximas elecciones podrían realizarse en los próximos años, como han sugerido figuras externas como el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.

Rodríguez destacó que la organización de comicios libres y justos no solo depende de la voluntad gubernamental, sino también del alcance de acuerdos entre los distintos sectores políticos del país y de una cooperación más fluida con la comunidad internacional.

🤝 Cooperación con Estados Unidos y legitimidad de Maduro

Preguntada sobre la influencia de Washington en la política venezolana, Rodríguez subrayó la importancia de “desarrollar trabajo conjunto” y agradeció el “nivel de cooperación” con la Casa Blanca. A pesar de las tensiones políticas, reiteró que sin duda alguna Nicolás Maduro continúa siendo el presidente legítimo de Venezuela, defendiendo su inocencia y la de su esposa, Cilia Flores, ante los cargos de narcoterrorismo y conspiración formulados por las autoridades estadounidenses.

🛢️ Contexto de transición política y acuerdos energéticos

Las declaraciones de Rodríguez se producen en medio de un escenario de transición política en Venezuela, que incluye negociaciones con Estados Unidos sobre acuerdos petroleros y cooperación energética, cuestiones clave para la estabilidad económica venezolana en el corto y mediano plazo.

📌 Conclusión

La entrevista de Delcy Rodríguez con NBC News marca un momento crucial en la historia política venezolana, con un mensaje claro sobre el compromiso de celebrar elecciones libres y justas pese a la ausencia de un calendario electoral definido. La transición política, la cooperación internacional y el diálogo político nacional se perfilan como elementos fundamentales para la realización de los próximos comicios en el país caribeño.