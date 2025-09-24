Dos muertos deja tiroteo en centro de migrantes de Texas

Al menos dos personas muertas, incluyendo el presunto atacante, dejó un tiroteo en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas, según informaron autoridades estadounidenses.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:40 a.m. de este miércoles en las instalaciones del ICE ubicadas al norte de Dallas. Además, se reportan varios heridos.

Según la Policía de Dallas, el sospechoso abrió fuego desde un edificio gubernamental adyacente, provocando una rápida movilización de unidades de emergencia y cierre de vías en la zona.

Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), informó que el agresor falleció tras dispararse a sí mismo. "Los detalles aún están emergiendo, pero podemos confirmar múltiples heridos y víctimas. El tirador murió por una herida de bala autoinfligida”, publicó Noem en la red social X.

Respecto al motivo del ataque ni la identidad del francotirador se han difundido, pero Noem advirtió sobre un aumento en los actos violentos contra agentes del ICE. "Nuestro personal que se dedica al cumplimiento de la ley se enfrenta a una violencia sin precedentes. Debe detenerse”, expresó.



El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, también se pronunció sobre el suceso, calificando los ataques contra el ICE como "obsesivos” y exigiendo que cesen.

Los fallecidos son "posiblemente" migrantes que estaban detenidos en el edificio indicó Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a la cadena Fox News.