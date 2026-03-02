Mundo - 02/3/26 - 08:29 AM

EEUU dice que sus tres cazas fueron derribados por «fuego amigo» kuwaití

Medios iraníes reportaron esta mañana del derribo de un caza F-15 de Estados Unidos que pretendía atacar el territorio iraní y que cayó en Kuwait.

 

Por: Redacción Internacional / EFE -

El Comando Central del Ejército de EE.UU. (Centcom) informó este lunes de que los tres aviones militares estadounidenses que se accidentaron en Kuwait cayeron «por error» por «fuego amigo» kuwaití.

«Durante un combate activo —que incluyó ataques de aeronaves iraníes, misiles balísticos y drones—, los cazas de la Fuerza Aérea de EE.UU. fueron derribados por error por las defensas aéreas kuwaitíes», informó el Centcom en un comunicado sobre el incidente con tres cazas F-15E Strike Eagle que participaban en la llamada Operación Furia Épica contra Irán.

Medios iraníes reportaron el derribo de un caza F-15

“Un caza F-15 del ejército agresor de Estados Unidos, que intentaba violar el espacio aéreo del país, fue alcanzado y derribado por la defensa aérea de la República Islámica de Irán”, anunció la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

Kuwait habló de varios cazas estrellados

Mientras, el portavoz del Ministerio de Defensa de Kuwait, el coronel Saud Al-Atwan, dijo en un comunicado que varios cazas de EE.UU. se estrellaron este lunes, pero que sus tripulantes sobrevivieron y fueron trasladados al hospital.

El Centcom añadió que Kuwait había reconocido este incidente y agradeció «los esfuerzos de las fuerzas de defensa kuwaitíes y su apoyo en esta operación en curso».

EE.UU. e Israel volvieron a lanzar el sábado nuevos bombardeos contra diversos puntos de Irán, especialmente Teherán, en los que han muerto el líder supremo, Ali Jameneí, y varios altos cargos militares y de seguridad.

 

Según la Media Luna Roja, los ataques de EE.UU. e Israel han causado al menos 555 muertos. Hasta la fecha, tres militares estadounidenses han fallecido por un ataque iraní y cinco han resultado heridos. Y en Israel hay reportadas 10 personas fallecidas entre el sábado y el domingo.

Israel ha extendido los ataques también a Líbano contra el grupo chíi Hizbulá, donde 31 personas murieron y otras 149 resultaron heridas la madrugada de este lunes en una oleada de bombardeos israelíes contra las afuerase

