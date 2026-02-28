Acaban con la vida de joven de 23 años en Caimitillo

Un joven de 23 años murió luego de ser atacado a tiros en el sector de la Reforma en el corregimiento de Caimitillo.

La víctima fue identificada como Kevin Alexis Montilla Mojica.

Se dio la alerta ciudadana de una persona tirada en el pavimento con herida de arma de fuego en su anatomía.

Al llegar al lugar, las autoridades observan a un ciudadano con herida en la cabeza, lado izquierdo, por lo que se le dio el traslado al Hospital San Miguel Arcángel, donde fue atendido por los doctores de turno, indicando su condición es delicada.

LEE AQUÍ: Netanyahu sugiere que el líder supremo Alí Jamenei “dejó de existir”

Minutos más tarde confirmaron la muerte del joven.

Según algunos residentes, los sujetos que le ocasionaron la herida son conocidos con los nombres de Unyin, Cholin y Luis, ciudadanos recién llegados del Pedregal sector de San Joaquín, pertenecen a la banda (LP), y en el momento se dieron a la fuga por el sector hacia el Lago la Hojuela.