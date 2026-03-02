Oficina de Netanyahu niega que su sede haya sido atacada por Irán

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, negó a EFE que su sede fuera atacada por Irán este lunes, tal y como afirmaron medios iraníes citando a la Guardia Revolucionaria.



"Esto es completamente falso. Es solo propaganda de la Guardia Revolucionaria", afirmó un portavoz de la oficina de Netanyahu, quien confirmó que el primer ministro se encuentra en Israel.



Medios iraníes informaron este lunes citando a la Guardia Revolucionaria de que la oficina de Netanyahu y otros objetivos habían sido atacados por las Fuerzas Armadas de la República Islámica "en ataques selectivos y sorpresivos con misiles Jeibar".



Las alarmas antiaéreas suenan de forma periódica en Jerusalén, donde el domingo por la noche un misil impactó en una carretera de salida de la ciudad, que hasta ahora no había sido atacada ni en el conflicto actual con Irán ni en la llamada guerra de los doce días de junio de 2025.



Este lunes han vuelto a sonar y se han escuchado intercepciones, pero no se ha reportado la caída de ningún proyectil.



Las defensas israelíes han repelido la mayor parte de los proyectiles iraníes, aunque ayer, nueve personas, entre ellas un joven de 16 años, murieron tras el impacto de un misil contra una sinagoga que guarnecía un refugio comunal y casa aledañas en Beit Shemesh, a unos 30 kilómetros de Jerusalén.



Con sus muertes, son 10 las víctimas mortales conocidas en Israel, mientras que en Irán se cifran en más de 550, según la Media Luna Roja, de ellas 180 en el ataque en la escuela de Minab, en el sur del país.