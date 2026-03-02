Mundo - 02/3/26 - 08:59 AM

Jefe del Pentágono dice que caída del régimen de Irán hizo al mundo mejor

Hegseth insistió en que la operación militar contra Irán «no es Irak», ni un conflicto «interminable», sino que por el contrario, tienen la misión «clara y devastadora» de destruir las capacidades de defensa de Teherán.

 

Por: Washington / EFE -

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo hoy que los ataques contra Irán «no son una guerra de cambio de régimen, pero con seguridad el régimen ha cambiado y el mundo es mejor por eso».

Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, aseguró que las operaciones militares contra Irán «llevarán algo de tiempo» para alcanzar los objetivos y requerirán un «trabajo penoso», al tiempo que esperan nuevas bajas entre sus tropas.

