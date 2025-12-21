EE.UU. intercepta un tercer petrolero cerca de Venezuela, según medios

EE.UU. interceptó este domingo a un tercer petrolero en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, reportan medios estadounidenses, un día después de la incautación de un tanquero con bandera panameña que, según Washington, traficaba «crudo sancionado» dentro de la «flota fantasma» venezolana.

El estado del buque es desconocido y no está claro aún si transportaba crudo venezolano, confirmó un funcionario estadounidense citado por la cadena CNN.

Consultados por EFE, el Pentágono y la Guardia Costera refirieron todas las preguntas sobre la operación a la Casa Blanca, que de momento no ha corroborado los reportes sobre la acción en curso.

Este es el segundo tanquero interceptado este fin de semana bajo las órdenes del presidente, Donald Trump, y el tercero tras el recrudecimiento de los esfuerzos de Washington por cortar el flujo de crudo hacia el país suramericano, dentro de la creciente presión que Washington ejerce sobre el Gobierno del mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Centuries, parte de la flota fantasma

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó este sábado sobre la confiscación del tanquero con bandera panameña Centuries, que según la Casa Blanca, se trataba de un buque con «bandera falsa» parte de «la flota fantasma venezolana para traficar petróleo robado y financiar el régimen narcoterrorista de Maduro».

La portavoz adjunta de la Administración, Anna Kelly, insistió en que el navío «transportaba petróleo de PDVSA, empresa sancionada», ante los reportes de que el tanquero confiscado no forma parte de la lista de negra de EE.UU.

El pasado 10 de diciembre, Washington incautó el buque sancionado Skipper y confiscó el crudo que transportaba.

Días después, Trump ordenó un bloqueo total a la entrada y salida de este país a buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense, dentro de la presión que ejerce sobre el Gobierno de Maduro, al que Washington acusa de liderar una red de tráfico de drogas.

Desde agosto, EE.UU. mantiene un amplio despliegue militar dentro de una campaña antidrogas en la que ha destruido a unas 30 supuestas lanchas vinculadas al narcotráfico y asesinado a más de un centenar de sus tripulantes.

Mientras, Caracas rechazó la incautación del Centuries como un «robo y secuestro» por parte de Estados Unidos de «un nuevo buque privado» que transportaba crudo venezolano.

Maduro tacha de «piratería de corsarios» la confiscación de petroleros por parte de EE.UU.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tachó este domingo de «piratería de corsarios» la confiscación de petroleros por parte de EE.UU., que hoy interceptó un tercer buque cerca del país suramericano, según medios, como parte de su despliegue militar en el mar Caribe.

En un mensaje en su canal de Telegram, Maduro habló en general y no se refirió a las dos confiscaciones efectuadas este fin de semana por EE.UU., que el sábado incautó un tanquero con bandera panameña que, según Washington, traficaba «crudo sancionado» dentro de la «flota fantasma» venezolana.

El líder chavista señaló que su país «tiene 25 semanas denunciando, enfrentando y derrotando una campaña de agresión que va desde el terrorismo psicológico hasta los corsarios que han asaltado petroleros».

Sin embargo, aseguró que están «preparados para acelerar la marcha de la revolución profunda», en alusión al movimiento y proyecto político del chavismo.