Mundo - 08/2/26 - 10:29 AM

Fuego daña parcialmente memorial por las víctimas de Crans-Montana, Suiza

Según las autoridades, el memorial será reconstruido, sin determinar una fecha.

 

Por: Ginebra/EFE -

El memorial dedicado a las víctimas de la tragedia de Crans-Montana, donde 41 personas murieron en el incendio de un bar el 1 de enero, ha sido también víctima de las llamas este domingo, al prenderse fuego a causa de una de las muchas velas depositadas en el lugar, según informó la prensa suiza.

El incendio, que no causó víctimas y dañó sólo parcialmente el memorial, se declaró hacia las 6:00 horas de la mañana de este domingo (5:00 hora GMT) y fue controlado rápidamente por los bomberos, indicó la televisión helvética RTS.

El memorial, como suele ocurrir tras muchos sucesos trágicos, nació de forma espontánea, con numerosas flores, velas y juguetes depositados con el paso de los días por familiares de las víctimas, amigos y muchas otras personas en la Rue Centrale, la calle principal de la estación de Crans-Montana, cerca del bar siniestrado, 'Le Constellation'.

Para resguardarlo de las inclemencias del tiempo, fue recubierto con una carpa en forma de iglú, que se ha quemado en parte en el incendio de este domingo.

Tras el fuego, la carpa ha tenido que ser desmontada, y algunas ofrendas han sido retiradas, pero el memorial será reconstruido, según las autoridades.

En el lugar también hay un libro de condolencias, que no ha sufrido daños, indicó RTS. 

Te puede interesar

Tribunal iraní condena a la Nobel de la Paz Mohammadi a siete años de cárcel

Tribunal iraní condena a la Nobel de la Paz Mohammadi a siete años de cárcel

 Febrero 08, 2026
Fuego daña parcialmente memorial por las víctimas de Crans-Montana, Suiza

Fuego daña parcialmente memorial por las víctimas de Crans-Montana, Suiza

 Febrero 08, 2026
Irán asegura que no recibe órdenes de nadie y defiende su derecho nuclear

Irán asegura que no recibe órdenes de nadie y defiende su derecho nuclear

 Febrero 08, 2026
Inundaciones en Colombia dejan 14 muertos y 9.000 viviendas destruidas

Inundaciones en Colombia dejan 14 muertos y 9.000 viviendas destruidas

 Febrero 07, 2026
Venezuela promete amnistía y excarcelaciones a más tardar el próximo viernes

Venezuela promete amnistía y excarcelaciones a más tardar el próximo viernes

 Febrero 07, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¡Santo! Hombre muere en un 'push botton' mientras hacía el delicioso

¡Santo! Hombre muere en un 'push botton' mientras hacía el delicioso
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Adulto mayor muere desangrado tras cortarse el brazo accidentalmente

Adulto mayor muere desangrado tras cortarse el brazo accidentalmente
"Cholo Chorrillo", culpable y podría recibir cadena perpetua en Estados Unidos

"Cholo Chorrillo", culpable y podría recibir cadena perpetua en Estados Unidos
Justicia alcanzó a "Cholo Chorrillo": condenado en EE.UU. por narcotráfico

Justicia alcanzó a "Cholo Chorrillo": condenado en EE.UU. por narcotráfico