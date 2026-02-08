Fuego daña parcialmente memorial por las víctimas de Crans-Montana, Suiza

El memorial dedicado a las víctimas de la tragedia de Crans-Montana, donde 41 personas murieron en el incendio de un bar el 1 de enero, ha sido también víctima de las llamas este domingo, al prenderse fuego a causa de una de las muchas velas depositadas en el lugar, según informó la prensa suiza.



El incendio, que no causó víctimas y dañó sólo parcialmente el memorial, se declaró hacia las 6:00 horas de la mañana de este domingo (5:00 hora GMT) y fue controlado rápidamente por los bomberos, indicó la televisión helvética RTS.



El memorial, como suele ocurrir tras muchos sucesos trágicos, nació de forma espontánea, con numerosas flores, velas y juguetes depositados con el paso de los días por familiares de las víctimas, amigos y muchas otras personas en la Rue Centrale, la calle principal de la estación de Crans-Montana, cerca del bar siniestrado, 'Le Constellation'.



Para resguardarlo de las inclemencias del tiempo, fue recubierto con una carpa en forma de iglú, que se ha quemado en parte en el incendio de este domingo.



Tras el fuego, la carpa ha tenido que ser desmontada, y algunas ofrendas han sido retiradas, pero el memorial será reconstruido, según las autoridades.



En el lugar también hay un libro de condolencias, que no ha sufrido daños, indicó RTS.