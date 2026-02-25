Mundo - 25/2/26 - 12:00 AM

EE.UU. lanza advertencia a carteles tras muerte de El Mencho en México

La Casa Blanca confirmó que no hay ciudadanos estadounidenses afectados por la violencia en México tras la muerte de El Mencho, y lanzó una fuerte advertencia a los carteles del narcotráfico.

 

Por: Washington EFE -

La Casa Blanca confirmó este martes que, hasta el momento, no se registran víctimas estadounidenses en la violencia desatada en México tras la muerte del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, y lanzó una advertencia directa a los carteles del narcotráfico sobre las “graves consecuencias” de atentar contra ciudadanos de Estados Unidos.

“En este momento no tenemos constancia de ningún informe sobre estadounidenses heridos, secuestrados o muertos, y los carteles de la droga mexicanos saben que no pueden tocar ni a un solo estadounidense o afrontarán graves consecuencias bajo este presidente, como ya está ocurriendo”, afirmó Karoline Leavitt, secretaria de Prensa, en nombre del Gobierno estadounidense.

La portavoz del presidente Donald Trump señaló además, en una entrevista con Fox News, que la operación “llevada a cabo con éxito por las autoridades mexicanas” para abatir a El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), contó con colaboración de inteligencia estadounidense.

Las declaraciones elevan el tono del mensaje de Washington frente a la escalada de violencia en México, subrayando que la seguridad de ciudadanos estadounidenses es una línea roja para la Casa Blanca y que la cooperación bilateral en materia de seguridad e inteligencia se mantiene activa.

Te puede interesar

Sheinbaum garantiza seguridad en Guadalajara para el Mundial 2026

Sheinbaum garantiza seguridad en Guadalajara para el Mundial 2026

 Febrero 25, 2026
EE.UU. lanza advertencia a carteles tras muerte de El Mencho en México

EE.UU. lanza advertencia a carteles tras muerte de El Mencho en México

 Febrero 25, 2026
Fuerte temporal deja al menos 28 muertos y decenas de desaparecidos en Brasil

Fuerte temporal deja al menos 28 muertos y decenas de desaparecidos en Brasil

 Febrero 24, 2026
Asesinan al hijo de una alcaldesa en ataque armado al norte de México

Asesinan al hijo de una alcaldesa en ataque armado al norte de México

 Febrero 24, 2026
Irán no desarrollará un arma nuclear, pero no renunciará del todo

Irán no desarrollará un arma nuclear, pero no renunciará del todo

 Febrero 24, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Corrió para salvar su vida, pero sicarios lo alcanzaron y mataron a tiros

Corrió para salvar su vida, pero sicarios lo alcanzaron y mataron a tiros

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
No resistió: jóvenes apedrearon a un adulto mayor y murió

No resistió: jóvenes apedrearon a un adulto mayor y murió

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Audiencia: Su pareja y primo la asesinó frente a sus tres pequeños hijos

Audiencia: Su pareja y primo la asesinó frente a sus tres pequeños hijos