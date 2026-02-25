EE.UU. lanza advertencia a carteles tras muerte de El Mencho en México

La Casa Blanca confirmó este martes que, hasta el momento, no se registran víctimas estadounidenses en la violencia desatada en México tras la muerte del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, y lanzó una advertencia directa a los carteles del narcotráfico sobre las “graves consecuencias” de atentar contra ciudadanos de Estados Unidos.

“En este momento no tenemos constancia de ningún informe sobre estadounidenses heridos, secuestrados o muertos, y los carteles de la droga mexicanos saben que no pueden tocar ni a un solo estadounidense o afrontarán graves consecuencias bajo este presidente, como ya está ocurriendo”, afirmó Karoline Leavitt, secretaria de Prensa, en nombre del Gobierno estadounidense.

La portavoz del presidente Donald Trump señaló además, en una entrevista con Fox News, que la operación “llevada a cabo con éxito por las autoridades mexicanas” para abatir a El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), contó con colaboración de inteligencia estadounidense.

Las declaraciones elevan el tono del mensaje de Washington frente a la escalada de violencia en México, subrayando que la seguridad de ciudadanos estadounidenses es una línea roja para la Casa Blanca y que la cooperación bilateral en materia de seguridad e inteligencia se mantiene activa.