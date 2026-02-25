Trump defiende aranceles y alardea de poder militar en discurso récord

El presidente estadounidense, Donald Trump, presumió este martes de avances en la lucha contra el narcotráfico y la inmigración, rechazó el poder del Congreso para imponer aranceles y alardeó de la misión de captura de Nicolás Maduro y del poder militar estadounidense frente a las ambiciones nucleares de Irán, en el primer discurso sobre el Estado de la Unión de su segundo mandato.

En 107 minutos de alocución, récord histórico ante una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos, Trump afirmó que los cruces de inmigrantes indocumentados han cesado, que la entrada transfronteriza de fentanilo se ha reducido y que la inflación ha bajado, mientras los ingresos familiares han subido, pese a que una mayoría de estadounidenses desaprueba su manejo de la economía, según las últimas encuestas.

“Después de solo un año, puedo decir con dignidad y orgullo que hemos alcanzado una transformación que no se ha visto nunca; un giro para la historia”, señaló Trump, ovacionado por los republicanos y miembros de su gabinete, y abucheado por los demócratas.

El mandatario criticó a los magistrados del Tribunal Supremo, presentes en el hemiciclo, por el “desafortunado” fallo de la semana pasada en el que seis jueces declararon ilegales los aranceles impuestos mediante una ley de emergencia económica.

El Supremo determinó que Trump debía pasar por el Congreso para imponer aranceles, una exigencia que el presidente rechazó al considerarlos esenciales para su política exterior.

Desafío al Legislativo

Trump desafió abiertamente al Legislativo al asegurar que “la acción del Congreso no será necesaria” para aplicar el nuevo marco legal que mantendrá los aranceles globales del 10 %, impuestos desde este martes tras el revés judicial.

“Los aranceles seguirán bajo alternativas legales totalmente aprobadas y probadas”, afirmó, al anunciar nuevos gravámenes de hasta el 15 %, amparados en una ley de 1974.

El discurso adoptó un tono unificador al referirse al 250 aniversario de la Declaración de Independencia, pero volvió a polarizar cuando habló de una “invasión fronteriza”, atacó a comunidades migrantes y pidió cambios en las leyes electorales, generando airadas reacciones demócratas.

La tensión aumentó con las congresistas Rashida Tlaib e Ilhan Omar, quien acusó al presidente de haber “matado a estadounidenses” durante redadas migratorias en Mineápolis.

“Paz a través de la fuerza”

Trump reiteró que su política exterior se basa en la doctrina de “paz a través de la fuerza”, asegurando haber logrado ocho acuerdos de paz y destacando la operación que llevó a la captura de Maduro, a quien calificó como “dictador fuera de la ley”.

También afirmó que el bombardeo del Pentágono destruyó el programa nuclear de Irán, aunque reconoció que Teherán mantiene su interés en armas atómicas. “Lo aniquilamos y quieren empezar de nuevo”, aseguró.

A pocas horas de negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Ginebra, Trump reiteró que prefiere una solución diplomática antes que una intervención militar.