Mundo - 01/3/26 - 12:10 PM

Impacto de misil iraní cerca de Jerusalén deja 9 muertos y 45 heridos

La primera víctima mortal reportada en Israel, concretamente en un impacto en un edificio de Tel Aviv acaecido el sábado, es una mujer de 32 años de nacionalidad filipina

 

Por: Jerusalén/EFE -

Las autoridades israelíes continúan la búsqueda de 11 personas desaparecidas tras el impacto de un misil en la ciudad de Beit Shemesh, en el centro del país cerca de Jerusalén, que dejó al menos nueve muertos y 45 heridos, informó la Policía en un comunicado.

"Actualmente, hay 11 personas desaparecidas con las que aún no se ha establecido contacto".

Se están realizando esfuerzos para localizarlas, en paralelo con las operaciones de rastreo en el lugar de los hechos", informó el portavoz del cuerpo de la Policía.

Nueve personas han muerto por el impacto de un misil iraní en la localidad de Beit Shemesh, situada a unos 30 kilómetros de Jerusalén, según la última actualización publicada por el servicio de emergencias israelí del Magen David Adom (MDA).

Al menos cuatro de ellas fallecieron en el refugio de una sinagoga, que resultó semidestruido por el proyectil.

Otras 45 personas resultaron heridas en el impacto del misil, entre ellas tres heridos graves y tres moderados.

Uno de los heridos graves es un niño de cuatro años, señaló el complejo médico Shaare Zedek de Jerusalén, al que fue trasladado.

Más de 200 personas han muerto en Irán por los ataques de Israel y Estados Unidos, entre ellas 148 por un bombardeo contra una escuela femenina de primaria en Minab (sur del país). Mientras, en Israel hay 10 fallecidos por impactos de misiles iraníes.

La primera víctima mortal reportada en Israel, concretamente en un impacto en un edificio de Tel Aviv acaecido el sábado, es una mujer de 32 años de nacionalidad filipina que se dedicaba a cuidar a una anciana del mismo inmueble. Se llamaba Mary Ann V. de Vera.

