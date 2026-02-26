Mundo - 26/2/26 - 12:00 AM

El abogado de Maduro dice que el Tesoro impide que Venezuela pague su defensa

Por: Redacción EFE -

Barry Pollack, abogado principal del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, notificó ante el tribunal de Nueva York que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha bloqueado una licencia para que el Gobierno de Venezuela pueda pagar su defensa.

En una carta al juez Alvin Hellerstein, que dirige el caso de la Justicia de EE.UU. contra Maduro, y fechada el pasado 20 de febrero pero hecha pública hoy, Pollack explica que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro está "interfiriendo" en el derecho a la defensa de su cliente.

La OFAC, encargada de las sanciones de EE.UU. a Venezuela, concedió el 9 de enero una licencia que autorizaba a la defensa de Maduro a cobrar fondos de Caracas por representarlo en el caso, pero tres horas después la "enmendó" sin explicación, indica Pollack en el escrito.

Te puede interesar

Impune violencia en México: 30 mil muertes anuales

Impune violencia en México: 30 mil muertes anuales

 Febrero 26, 2026
El abogado de Maduro dice que el Tesoro impide que Venezuela pague su defensa

El abogado de Maduro dice que el Tesoro impide que Venezuela pague su defensa

 Febrero 26, 2026
¡Ponchera! El Mencho tenía boletos para ver los juegos del Mundial

¡Ponchera! El Mencho tenía boletos para ver los juegos del Mundial

Febrero 25, 2026
Fiscalía General de Florida investiga muerte de civiles en ataque cubano

Fiscalía General de Florida investiga muerte de civiles en ataque cubano

 Febrero 25, 2026
Polémica: Policía cubana mata a 4 tripulantes de embarcación civil de EE.UU.

Polémica: Policía cubana mata a 4 tripulantes de embarcación civil de EE.UU.

 Febrero 25, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

ASEP le cae a agencias de Tigo y Más Móvil

ASEP le cae a agencias de Tigo y Más Móvil
Atropellan y matan a reconocida estilista en doble vía de acceso a Las Tablas

Atropellan y matan a reconocida estilista en doble vía de acceso a Las Tablas
¡Demencia! Kathy Carfashion visitó a su macho en la cárcel y lo gozó

¡Demencia! Kathy Carfashion visitó a su macho en la cárcel y lo gozó
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Influencer de OnlyFans niega vínculos con ‘El Mencho’ y teme por su vida

Influencer de OnlyFans niega vínculos con ‘El Mencho’ y teme por su vida