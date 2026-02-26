Impune violencia en México: 30 mil muertes anuales

México está padeciendo una “pandemia de homicidios”, con más de 30.000 muertes violentas al año, agravada por la amenaza de las redes criminales y por una impunidad generalizada, lamentó ayer miércoles David Lee, presidente del Grupo Paladín, empresa especializada en formación en materia de seguridad.

En la apertura del tercer Congreso Nacional del Blindaje, organizado por la industria balística mexicana, el experto advirtió que el país norteamericano se ha convertido en un “trampolín para las drogas” hacia otras naciones, algo que —en su opinión— se suma a la “excelsa cultura de la corrupción” imperante en distintos niveles del Estado.

📊 Impunidad y redes criminales

Según el presidente del Grupo Paladín, existe una impunidad casi “total” en México, donde los delincuentes están “saliendo de todos y cada uno de nuestros hogares”.

“A los jóvenes no les hemos inculcado ni principios ni los hemos educado para salir a enfrentar un mundo adverso y ahora perverso, que por un lado nos está victimizando y, por el otro, nos está arrastrando a las redes delincuenciales”, afirmó.

⚠️ Secuestros, feminicidios y desapariciones

El especialista aseguró que cada día se producen más de cinco secuestros y diez asesinatos de mujeres y niñas, mientras que más de 130.000 personas permanecen desaparecidas.

“En nuestro corazón tenemos la esperanza de que aparezcan, pero en el fondo de nuestra conciencia sabemos que muy difícilmente será así”, expresó.