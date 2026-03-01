Mundo - 01/3/26 - 02:39 PM

ELN anuncia un cese al fuego unilateral del 7 al 10 de marzo por elecciones

La guerrilla instó a "toda su fuerza combatiente" a no realizar operaciones militares ofensivas a las Fuerzas Armadas del Estado.

 

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) colombiano anunció este domingo un cese unilateral del fuego del 7 al 10 de marzo con motivo de las elecciones legislativas que se celebrarán el próximo 8 de marzo en Colombia.

"El Ejército de Liberación Nacional envía al pueblo colombiano un mensaje claro de respeto al libre derecho al voto y no interferencia en el actual proceso electoral realizando un cese al fuego unilateral durante la jornada del 8 de marzo", informó ELN en un comunicado.

La guerrilla instó a "toda su fuerza combatiente" a no realizar operaciones militares ofensivas a las Fuerzas Armadas del Estado.

La organización especificó que el cese al fuego se iniciará a las 00:00 horas del 7 de marzo y finalizará a las 00:00 horas del 10 de marzo.

El Ejército de Liberación Nacional es una organización guerrillera insurgente colombiana de extrema izquierda que opera en Colombia y Venezuela.

Según entidades defensoras de los derechos humanos, ha provocado desplazamientos forzados, confinamientos, homicidios selectivos, privaciones arbitrarias de la libertad, daños por artefactos explosivos, violencia sexual y reclutamiento de menores, principalmente indígenas y afrocolombianos.

En términos de desplazamientos, forzaron en 2025 la salida de 89,013 personas de sus hogares en la convulsa región del Catatumbo, limítrofe con Venezuela, debido a los enfrentamientos que comenzaron en enero del año pasado entre ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, según datos del informe anual de la ONU para los Derechos Humanos. 

