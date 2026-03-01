Mundo - 01/3/26 - 04:20 PM

Emiratos Árabes Unidos cubrirá todos lo gastos de turistas varados por guerra

Dicha decisión busca brindar respaldo a los visitantes internacionales ante circunstancias extraordinarias que puedan impedir su salida del país.

 

Por: Redacción / Web -

El gobierno de los Emiratos Árabes Unidos anunció  que asumirá los costos de alojamiento de aquellos turistas que, debido a restricciones de viaje o causas ajenas a su voluntad, no puedan abandonar el país en la fecha prevista.

Esta medida fue comunicada a través del Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi), mediante una circular oficial dirigida a los gerentes de establecimientos hoteleros.

Además, los hoteles deberán permitir la extensión de la estancia de los huéspedes afectados hasta que puedan viajar. Los gastos derivados de esa prolongación serán cubiertos por la autoridad correspondiente.

También se indicó que los hoteles deberán enviar las facturas relacionadas con estas estadías extendidas al correo oficial designado por el departamento, mientras que para aclaraciones adicionales se habilitó una línea directa con el equipo de continuidad de negocios.

