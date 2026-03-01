Expresi de Irán que dijo que había que borrar a Israel murió en ataques

Medios israelíes han reportado la muerte del expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, tras ataques aéreos israelíes

La agencia Ansa Latina adelantó que el exmandatario murió junto con sus guardaespaldas en el primer ataque israelí ocurrido ayer en Irán.

Los medios israelíes citaron fuentes en Irán, en específico del medio Ma'ariv, indicaron que estaba en su casa y le cayó el bombazo.

Ocupó el cargo de presidente por dos mandatos consecutivos, entre 2005 y 2013, en lo que fue un período marcado por un enfrentamiento directo con Occidente, principalmente con la ejecución del Programa Nuclear de Irán.

Además, fue ampliamente conocido por decir que "había que borrar a Israel del mapa".