Esposo de maestra asesinada en tiroteo de Texas murió de dolor

Luego de dos días de la sangrienta masacre que arrebató la vida de Irma García, una de los docentes que murieron en el tiroteo, se informó que su esposo Joe murió este día de un infarto.

Irma y Joe, tenían 24 años de casados y dejan en la orfandad a cuatro hijos, así como una familia que los extrañará por tan lamentable hecho.

La nueva tragedia que vuelve a afectar a esa familia, fue confirmada por el sobrino de los esposo García. “EXTREMADAMENTE desgarrador y vengo con un profundo dolor para decir que el esposo de mi tía Irma, Joe García, falleció debido al dolor, realmente no tengo palabras para saber cómo nos sentimos todos, POR FAVOR OREN POR NUESTRA FAMILIA, Dios tenga misericordia de nosotros. esto no es fácil”.

Esta información fue difundida por el reportero Matthew Seedorf del canal 26 de la cadena Fox. "Los familiares me dicen que Joe García, el esposo de la maestra de Uvalde, Irma García, acaba de morir de un ataque al corazón", escribió Seedorf en su cuenta de Facebook.

Respecto a la docente, considerada como una heroína, se sabe que fue finalista en 2019 junto a otros 18 profesores del área de San Antonio (Texas) del premio de la Universidad Trinity a la excelencia en la enseñanza.

Irma llevaba 23 años ejerciendo de docente en la Robb Elementary School y, según la versión que su hijo compartió con el canal televisivo NBC , ella se erigió en escudo humano para proteger a sus estudiantes durante el tiroteo.

“Mi tía no lo logró, se sacrificó protegiendo a los niños en su salón de clases, les ruego que mantengan a mi familia, incluida toda su familia, en las oraciones de ustedes, IRMA GARCIA ES SU NOMBRE y murió como HÉROE. ella fue amada por muchos y realmente la extrañaremos”, escribió el día de la tragedia en su cuenta de Twitter, John Martínez, sobrino de la docente.

EXTREMELY heartbreaking and come with deep sorrow to say that my Tia Irma’s husband Joe Garcia has passed away due to grief, i truly am at a loss for words for how we are all feeling, PLEASE PRAY FOR OUR FAMILY, God have mercy on us, this isn’t easy pic.twitter.com/GlUSOutRVV