Familiares de presos políticos en Venezuela, a la expectativa de liberaciones

Los familiares de los presos políticos en Venezuela están a la expectativa sobre las liberaciones anunciadas durante la jornada por el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, al tiempo que pidieron claridad sobre cuántos de estos detenidos recibirán la medida.



"Es importante reiterar y recordar que hasta ahora no hemos obtenido una lista oficial con los nombres y los apellidos y las cédulas de identidad de las personas que han sido excarceladas", señaló a los medios el activista Diego Casanova de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, a las afueras de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en Caracas, conocida como El Helicoide.



Casanova indicó que reina la "opacidad" lo que, a su juicio, genera una mayor incertidumbre entre los familiares.



El activista pidió que este proceso se lleve de manera transparente y que todo el país y la comunidad internacional pueda conocer "de primera mano" quiénes son las personas que serán liberada en esta oportunidad y quiénes quedarán en las cárceles.



"Nosotros vamos a seguir insistiendo en que tienen que ser excarcelados, tienen que ser liberados sin ningún tipo de condiciones todos los presos políticos", agregó.



Por su parte, Martha Cambero, esposa del politólogo y disidente del chavismo Nicmer Evans, detenido en diciembre pasado, señaló que los funcionarios policiales argumentaron que deben esperar por las boletas de excarcelaciones para que los presos políticos puedan salir de las cárceles.



Cambero dijo a los medios, igualmente a las afueras de El Helicoide, que desconoce si su esposo, director del medio digital Punto de Corte, está en esta lista de liberados.



El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció este jueves la "liberación" de "un número importante de personas", que incluyen a venezolanos y extranjeros -sin precisar la cifra ni las condiciones-, como un "gesto unilateral" para "consolidar la paz y la convivencia pacífica en el país".



Por ahora, las únicas identidades confirmadas de presos liberados son las de cinco españoles.



El anuncio de las excarcelaciones se da luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el martes el supuesto cierre de una "cámara de torturas" en Caracas, en medio de la presión que ejerce sobre el gobierno de la ahora presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, después de la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de tropas estadounidenses.



De acuerdo al Foro Penal, en Venezuela había 863 presos políticos hasta el 29 de diciembre pasado, la mayoría detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.