Confirman el traslado del alcalde de Guayaquil a cárcel de máxima seguridad

El encarcelado alcalde de Guayaquil (Ecuador), Aquiles Alvarez, uno de los principales opositores al presidente Daniel Noboa, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad del país, construida por iniciativa del Ejecutivo actual para líderes criminales, inspirada en el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador, confirmó este lunes a EFE su abogado, Ramiro García.



"Efectivamente, han trasladado al señor alcalde a la cárcel del Encuentro, desconocemos las razones y no hemos recibido ninguna notificación oficial aún", dijo García un día después de que se advirtiera sobre el cambio de centro carcelario.



Horas más tarde, denunció en un video que no había podido ingresar a la prisión para hablar con el alcalde.

"Esto es una vulneración del derecho a la defensa y de las garantías básicas del debido proceso", añadió.



Los hermanos de Alvarez, procesados junto a él por la presunta trama de lavado de activos y defraudación tributaria que se investiga en el caso denominado como 'Goleada', también fueron trasladados a la prisión de máxima seguridad desde la cárcel de Turi, en Cuenca, donde estaban recluidos desde el 12 de febrero, de acuerdo a un documento firmado por el director del segundo centro penitenciario.



En una entrevista con radio Sucre, Noboa dijo este lunes que en la cárcel del Encuentro es "donde más seguro va a estar" Alvarez, contra quien el domingo un tribunal dictó una nueva orden de prisión preventiva al determinar que manipuló y se quitó el grillete que le habían puesto en el marco de otra investigación por un presunto delito de comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos, en el caso llamado 'Triple A'.



"Odian la cárcel del Encuentro porque es mucho más estricto todo, hay mucho más control, nadie le puede pasar un celular, nadie le puede pasar nada. No tienen ni un enchufe", señaló Noboa.



En esa prisión se encuentra recluido desde su apertura el exvicepresidente correísta Jorge Glas, que cumple una pena de ocho años de cárcel por cohecho y asociación ilícita y otra de 13 años de prisión por peculado (malversación de fondos públicos), además de cabecillas de bandas criminales declaradas como "terroristas" por Noboa.



Alvarez estaba en prisión preventiva desde el 12 de febrero en la cárcel de la ciudad andina de Latacunga, por el caso 'Goleada'.



En un comunicado, el movimiento correísta, la Revolución Ciudadana, con cuyo apoyo llegó Alvarez a la Alcaldía, aseguró que el burgomaestre "está secuestrado por el Gobierno de Noboa", al señalar que llevarlo a la Cárcel del Encuentro es "una decisión ilegal, desproporcionada e inhumana, que ratifica el uso del sistema judicial y sus operadores para proscribir a su oposición política".