Trump ve la guerra 'prácticamente terminada' y medita tomar estrecho de Ormuz

La entrevista del mandatario estadounidense provocó una caída en los precios del petróleo.

 

Por: Washington/EFE -

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha asegurado este lunes en una entrevista con la cadena CBS News que la guerra con Irán está "prácticamente terminada" y que está considerando "tomar el control" del estrecho de Ormuz, por el que afirma que ya están transitando buques.

"Creo que la guerra está prácticamente terminada", declaró Trump en una llamada telefónica con la cadena en la que aseguró que Washington e Israel van "muy adelantados con respecto a los plazos (previstos para la operación Furia Épica)" y que Teherán "no tiene armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea".

"Sus misiles están dispersos. Sus drones están siendo destruidos por todas partes, incluyendo su fabricación de drones", aseveró el republicano, que originalmente habló de que la campaña contra Irán podría durar unas 4-5 semanas.

En la misma llamada el presidente estadounidense también afirmó que el estrecho de Ormuz ya está abierto y que hay barcos cruzándolo, pero añadió que está "considerando tomar el control" de este paso marítimo vital para la economía global.

Ormuz, donde el tráfico mercante ha quedado prácticamente paralizado por la guerra, es la única manera de salir el golfo Pérsico para alcanzar el océano Índico y por allí circula el 20% del crudo mundial y también importantes partidas de gas natural licuado (GNL).

La publicación de la entrevista de Trump ha sacudido los mercados, con el barril de crudo de Texas cayendo en cuestión de minutos desde los $115 dólares hasta los $85 y el Dow Jones de Industriales cerrando con una subida de medio punto porcentual tras transitar toda la jornada por terreno negativo.

Al ser preguntado por el nombramiento de Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo de Irán, Trump dijo a su vez que no tiene "ningún mensaje para él. Ninguno, en absoluto".

Trump, que había considerado que el nombramiento del hijo de Alí Jameneí (fallecido en los primeros ataques de EE.UU. e Israel sobre Irán el pasado 28 de febrero) como nuevo jefe de estado era inaceptable, añadió también en la entrevista que tiene en mente a otra persona para dirigir el país, aunque no añadió más detalles.

