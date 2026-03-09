Mundo - 09/3/26 - 05:58 PM

Trump anuncia suspensión temporal de sanciones petroleras para reducir precios

Se informó que los barriles de crudo de referencia en Europa han subido en torno a un 30%.

 

Por: Washington/EFE -

El presidente de EE.UU. Donald Trump anunció este lunes que algunas sanciones petroleras serán suspendidas de manera temporal para estabilizar los precios y garantizar el flujo de crudo en zonas estratégicas.

"Ciertas sanciones petroleras serán levantadas temporalmente para estabilizar los precios y garantizar el flujo de crudo a través de zonas estratégicas como el Golfo”, afirmó el mandatario estadounidense durante una rueda de prensa brindada en el Doral, Florida.

El mandatario indicó que las sanciones se mantendrán levantadas "hasta que la situación se arregle" y añadió que, si se logra la estabilidad, "tal vez no tengamos que volver a aplicarlas", dejando abierta la posibilidad de que algunas de estas restricciones no se impongan en el futuro.

La semana pasada el secretario del Tesoro, Scott Bessent dijo a la cadena Fox Business que el Gobierno estaba considerando retirar sanciones al crudo ruso para mejorar el suministro global y controlar las fuertes subidas luego del inicio de la guerra.

Previamente, el Tesoro anunció que permitiría que la India pudiera negociar, durante 30 días, con petroleo ruso varado en el mar.

Desde que comenzaron los ataques sobre Irán hace más de una semana los barriles de crudo de referencia en Europa han subido en torno a un 30% y el suministro para países de Asia Oriental, que dependen principalmente del petróleo importado desde Medio Oriente, se está viendo ya seriamente comprometido. 

Te puede interesar

Trump anuncia suspensión temporal de sanciones petroleras para reducir precios

Trump anuncia suspensión temporal de sanciones petroleras para reducir precios

 Marzo 09, 2026
Confirman el traslado del alcalde de Guayaquil a cárcel de máxima seguridad

Confirman el traslado del alcalde de Guayaquil a cárcel de máxima seguridad

Marzo 09, 2026
Trump ve la guerra 'prácticamente terminada' y medita tomar estrecho de Ormuz

Trump ve la guerra 'prácticamente terminada' y medita tomar estrecho de Ormuz

 Marzo 09, 2026
Universitarios protestan en La Habana por apagones y por falta de conectividad

Universitarios protestan en La Habana por apagones y por falta de conectividad

 Marzo 09, 2026
EEUU avisa de "posible amenaza terrorista" contra sus instalaciones en Nigeria

EEUU avisa de "posible amenaza terrorista" contra sus instalaciones en Nigeria

 Marzo 09, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Mujer asesinada en Costa del Este era abogada y deja dos hijos huérfanos

Mujer asesinada en Costa del Este era abogada y deja dos hijos huérfanos
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
¿Ajuste de cuentas? Hallan cadáver atado y con bolsa en la cabeza

¿Ajuste de cuentas? Hallan cadáver atado y con bolsa en la cabeza
Hombre es perseguido y acribillado a escasos metros de su casa en Arraiján

Hombre es perseguido y acribillado a escasos metros de su casa en Arraiján
Persecución a tiros en Don Bosco deja un muerto y un herido

Persecución a tiros en Don Bosco deja un muerto y un herido