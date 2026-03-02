Mundo - 02/3/26 - 04:01 PM

Féretro dorado, muchas rosas y banda de música para despedir a El Mencho

Por: Redacción / Web -

Medios mexicanos informaron que el cuerpo de Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, señalado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue trasladado desde una funeraria en Guadalajara hacia el panteón Recinto de la Paz, en Zapopan, bajo un operativo federal de seguridad que incluyó bloqueo de vialidades y revisión exhaustiva de vehículos.

Según los reportes locales, el féretro —un ataúd metálico dorado— salió de la funeraria  tras permanecer ahí durante 24 horas. Se pudo ver muchas rosas, una banda de música y personas vestidas con atuendos distintos en el lugar.

Diversos reportas menciona que Laisha Michelle Oseguera González, hija menor, estuvo presente en la funeraria

Lo llamativo es que el traslado se realizó por la ruta más corta, de aproximadamente 26 kilómetros, escoltado por personal del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Para esto, las unidades oficiales encendieron códigos y sirenas para bloquear el tráfico y agilizar el recorrido.

El objetivo del dispositivo con unidades artilladas en la zona fue reducir riesgos, evitar concentraciones masivas y prevenir posibles incidentes durante el trayecto y la inhumación de alguien que se quiera llevar el cuerpo. 

 Marzo 02, 2026
El panteón en el que reposan los restos fue el que está ubicado en Zapopan, además, los vehículos que ingresaban al estacionamiento fueron revisados uno por uno para evitar la introducción de objetos peligrosos, incluidas armas de fuego.

