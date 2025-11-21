Generación Z de Nepal acepta reunirse con las autoridades tras conflictos

Los jóvenes nepalíes de la Generación Z aceptaron reunirse este viernes con las autoridades tras los enfrentamientos de las últimas horas con supuestos seguidores del anterior Gobierno, que llevaron a imponer dos días de toque de queda solo dos meses después del levantamiento que dejó más de 70 muertos en el país.

El jefe del distrito de Bara, Dharmendra Kumar Mishra, informó a EFE de que la reunión entre los mimebros del movimiento juvenil y las autoridades se celebrará este viernes a las 16:00 hora local (10:15 GMT).

Amenaza de los jóvenes

La reunión llega después de que los jóvenes amenazaran esta mañana con retomar las protestas si no se producían las detenciones de simpatizantes del antiguo partido gobernante que reclamaban.

Santosh Tamang, superintendente jefe de la Policía del mismo distrito, explicó a EFE que los agentes finalmente detuvieron a tres seguidores del Partido Comunista de Nepal (Marxista-Leninista Unificado) (CPN-UML) que participaron en la agresión a jóvenes de la Generación Z este miércoles.

«Se ha iniciado un procedimiento legal formal contra ellos», afirmó el agente.

Según el policía, la situación volvió a la normalidad este viernes, las tiendas reabrieron y el tráfico se reanudó, aunque en las calles permanece un fuerte despliegue de seguridad.

Choques este miércoles

Los choques estallaron el miércoles, con la llegada a Simara de dos líderes del Partido Comunista de Nepal, lo que derivó en enfrentamientos con los miembros de la Generación Z cerca del aeropuerto y en la imposición de un toque de queda que paralizó la actividad aérea.

Las protestas continuaron el jueves, por lo que la administración decidió reimponer el toque de queda en la ciudad de Simara.

«Los manifestantes desafiaron la orden, lo que provocó enfrentamientos en los que cuatro manifestantes y seis agentes resultaron heridos», añadió el superintendente de policía, que indicó que la policía disparó seis rondas de gas lacrimógeno y dos tiros de advertencia después de que la multitud comenzara a lanzar piedras.

Las protestas de septiembre

En septiembre, las protestas lideradas por el movimiento juvenil conocido como Generación Z se tornaron violentas, dejando más de 70 muertos y obligando al entonces primer ministro, KP Sharma Oli, presidente del Partido Comunista de Nepal, a dimitir en menos de 24 horas.

Nepal está actualmente gobernado por una administración interina encabezada por Sushila Karki, primera mujer en asumir el cargo, nombrada con el apoyo de la Generación Z para conducir al país a las elecciones previstas para marzo de 2026.