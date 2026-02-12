Gobierno de Javier Milei celebra la aprobación de la reforma laboral

El Gobierno argentino celebró este jueves la aprobación del Senado del proyecto de reforma laboral, aprobado en la madrugada tras una extensa sesión, y afirmó que la iniciativa representa "un punto de inflexión en la historia laboral argentina".



"Esta ley representa un punto de inflexión en la historia laboral argentina. Tras años de litigiosidad laboral que beneficiaron a unos pocos, burocracia excesiva y normas desfasadas ante los profundos cambios económicos y tecnológicos, estamos ahora ante una transformación profunda que devuelve previsibilidad, dinamismo y libertad al mercado de trabajo", afirmó la Oficina del Presidente en un comunicado difundido por las redes oficiales.



El documento, firmado por el presidente Javier Milei, señaló que la iniciativa es "una reforma estructural destinada a actualizar un sistema que durante décadas expulsó a millones de argentinos del empleo formal y obstaculizó la creación de trabajo registrado en nuestro país".



Tras una sesión de más de catorce horas y una tensa jornada por la batalla campal protagonizada en el centro de Buenos Aires por las fuerzas de seguridad y los manifestantes contrarios a esta reforma, la Cámara Alta aprobó en la madrugada el proyecto por 42 votos a favor, 30 en contra y cero abstenciones.



Varios funcionarios se sumaron a la celebración. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo en un mensaje en X que se dio "el primer paso hacia un cambio histórico", mientras que la Jefatura de Gabinete señaló que la media sanción "representa un avance histórico hacia la mayor reforma del régimen de trabajo en los últimos 50 años en la Argentina".



La senadora y exministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich, impulsora de la reforma laboral, subrayó en sus redes sociales: "La reforma laboral tiene media sanción. Ahora sí: un proyecto con orden, reglas claras y aportes de todos".



El proyecto llegó a la Cámara Alta tras numerosas modificaciones del texto acordadas hasta última hora y negociaciones entre el Gobierno y los gobernadores provinciales, cuyos representantes parlamentarios se expresaron a favor de la medida.