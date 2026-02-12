17 ciudades mexicanas entre las 50 más violentas del planeta, revela estudio

México encabeza lista de ciudades más violentas del mundo en 2025

La organización Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal situó este miércoles a México como el país con mayor número de urbes dentro de las 50 ciudades más violentas del mundo, con un total de 17, seguido por Colombia y Ecuador, según su informe anual de violencia urbana 2025.

Puerto Príncipe lidera el ranking global de homicidios

La ciudad más violenta a nivel mundial es Puerto Príncipe, capital de Haití, con más de 197 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Le siguen Babahoyo (Ecuador), con 166 homicidios, y Mandela Bay (Sudáfrica), con 119.

Entre las ciudades mexicanas mejor posicionadas en el ranking figuran Culiacán, con 103 homicidios, y Ciudad Obregón, con 90, ocupando la sexta y novena posición, respectivamente, dentro del listado global de violencia urbana.

Disminuye presencia de México entre las diez más violentas

De acuerdo con organizaciones como la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, es la primera vez desde 2013 que el país norteamericano tiene solo dos municipios entre los diez más violentos del mundo, además de registrarse tasas de homicidios inferiores a las observadas en años anteriores en varias ciudades.

Otras ciudades mexicanas incluidas en la lista

El informe también integra a Manzanillo, Zamora, Colima, Acapulco, Irapuato, Juárez, Tijuana, Celaya, Cuernavaca, Uruapan, Chilpancingo, Chihuahua, Hermosillo, el Área Metropolitana del Valle de México y León, reflejando la persistencia de la violencia en México dentro del contexto de seguridad en América Latina.