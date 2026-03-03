Mundo - 03/3/26 - 09:14 AM

Hermano de Sech lo defiende tras show en PR: "Él ya llenó el Choli tres veces"

Una ola de comentarios negativos ha generado la reciente presentación del cantante panameño Sech, durante el medio tiempo entre Inter Miami vs Independientes.

La situación se da porque a muchos les llamó la atención que pese a tener el estadio lleno, había pocos cantando sus canciones.

En comentarios la gente dijo cosas como "parece funeral", "no era el artista correcto para ese evento", "Puerto Rico tiene mejores, abures", "traicionó a Darell", "ahora hace música para discoteca" y "el estadio estaba lleno pero por Messi", entre otras cosas más fuertes.

Como era de esperarse, esto generó reacciones por las fuertes palabras y su hermano Mr. Jozue salió a defenderlo.

"El que hizo la publicación se nota que lo hace para generar algo de vistas. Pero para tu información ya mi hermano lleno 3 veces el choli en Puerto Rico. Por eso mismo es que los artistas ni les dan entrevistas ni notas ni nada", puntualizó

