Doralis Mela considera a Sandra ‘La mamá de las pollitas’

Doralis Mela respondió al comentario de una seguidora que insinuó que intenta parecerse a “Sandra” con su estilo de vestimenta.A través de su cuenta de Instagram, Doralis aseguró que para ella que le digan que se quiere parecer a Sandra es un halago, pues la considera su maestra y “la mamá de las pollitas”, además de una gran referente en su carrera. Sin embargo, fue clara al marcar la diferencia entre admirar e imitar.

“Una cosa es admirar y otra muy distinta es querer imitar. Nadie está tratando de ser nadie más. Cada una tiene su esencia, su estilo y su forma de trabajar”, expresó, destacando que todo lo que hace lo realiza con respeto.

La expresentadora habló del esfuerzo que hay detrás de cada contenido. “No todos tenemos diseñadores ni grandes producciones, pero sí tenemos ganas, esfuerzo y dignidad. Y eso vale mucho más que cualquier crítica”, escribió.

Con un tono directo, Doralis dejó claro que su trabajo es honrado y que muestra su realidad tal cual es, sin maquillarla. Además, envió un mensaje contundente a quienes no se sienten identificados con su contenido: pueden simplemente seguir de largo.

“Si a alguien no le gusta nuestro trabajo, puede seguir de largo. Esto es un trabajo honrado, con momentos buenos y momentos difíciles, como cualquier otro. Yo no maquillo nada ni finjo una realidad que no existe, muestro las cosas tal y como son”, manifestó.

Puntualizó su mensaje asegurando que al final todos somos iguales y todos merecemos el mismo respeto.