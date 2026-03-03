Enfrenta el inicio del año escolar con el corazón roto tras la pérdida de su hijo

El reconocido artista urbano panameño Jr. Ranks vivió uno de los días más difíciles de su vida al recordar lo que habría sido el inicio del periodo escolar de su pequeño hijo, quien falleció trágicamente meses atrás.

A través de sus redes sociales, el cantante compartió una vieja fotografía de su niño en su primer día de clases, acompañada de un desgarrador mensaje. “Qué cosa más injusta y dolorosa… este año terminabas tu primer ciclo de estudios, era tu graduación mi amor…”, escribió el artista, reflejando el profundo vacío que enfrenta como padre.

En su publicación, Jr. Ranks expresó la impotencia y el dolor que siente ante la pérdida de su hijo, asegurando que le cuesta encontrar consuelo ante una situación tan injusta. “No duermo, casi ni como… Te extraño mucho hijo. Te amo”, añadió, dejando ver el impacto emocional que atraviesa.

El artista urbano aseguró que, aunque muchos le hablan de Dios, a él le cuesta ver su mano, porque su hijo era un niño inocente, bueno, educado y amado por su familia y amigos.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de solidaridad de colegas del género urbano, amigos y fanáticos, quienes le enviaron palabras de fortaleza y apoyo en este duro proceso. Muchos resaltaron la unión familiar y la fe como pilares para sobrellevar el duelo.

El inicio del año escolar, que para muchas familias es motivo de celebración, se convirtió para el artista en un recordatorio del amor y los sueños que compartía con su pequeño.

Sin duda, Jr. Ranks atraviesa uno de los capítulos más difíciles de su vida, demostrando que detrás del escenario y la música, hay un padre que hoy solo anhela abrazar nuevamente a su hijo.