Mundo - 27/3/26 - 08:25 AM

Irán advierte que buques que crucen Ormuz enfrentarán graves consecuencias

Estados Unidos no ha descartado una operación terrestre en la República Islámica, mientras el presidente de EEUU, Donald Trump, ha ampliado hasta el 6 de abril su moratoria a los ataques.

 

Por: Redacción Internacional / EFE -

La Guardia Revolucionaria iraní volvió a afirmar este viernes que el estrecho de Ormuz, permanece cerrado y advirtió que cualquier embarcación que atraviese esta ruta vitar «se enfrentará a graves consecuencias».

«Se prohíbe el movimiento de cualquier buque ‘hacia y desde’ los puertos de origen de aliados y enemigos desde cualquier corredor», advirtió la Guardia Revolucionaria iraní en un comunicado recogida por la agencia Tasnim.

La misma fuente aseguró que tres buques portacontenedores de diferentes nacionalidades, que no especificó, intentaron dirigirse hacia «el corredor designado para buques autorizados», pero fueron obligados a retroceder tras recibir advertencias de la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica.

La guerra en Oriente Medio entra en su cuarta semana tras la escalada iniciada el 28 de febrero con ataques coordinados de EEUU e Israel sobre suelo iraní, a los que Teherán ha respondido con oleadas de misiles y drones contra Israel y objetivos estratégicos en el Golfo, además de mantener un bloqueo ‘de facto’ de Ormuz, vía marítima clave por la que transita el 20 % del petróleo y el gas natural consumido a nivel mundial.

Sin embargo, el país persa está dejando pasar a buques de países amigos.

Estados Unidos no ha descartado una operación terrestre en la República Islámica, mientras el presidente de EEUU, Donald Trump, ha ampliado hasta el 6 de abril su moratoria a los ataques contra la infraestructura energética de Irán «a petición del Gobierno» de Teherán, según dijo en su red Truth Social.

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