Mundo - 12/3/26 - 08:56 AM

Irán dice que el golfo Pérsico se teñirá de sangre si invaden sus islas

Por: Teherán / EFE -

El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este jueves que «el golfo Pérsico se teñirá con la sangre de los invasores” si las islas iraníes son invadidas después de que medios estadounidenses apuntaran a esa posibilidad. 

“Abandonaremos toda moderación y haremos que el Golfo Pérsico se tiña con la sangre de los invasores”, dijo en X Qalibaf.

El político y ex miembro de la Guardia Revolucionaria sostuvo además que “la sangre de los soldados estadounidenses es responsabilidad personal de Trump”.

El control del transporte de petróleo

La amenazas de Qalibaf se producen después de que el medio estadounidense Axios afirmase hace unos días que Washington y Tel Aviv habían estudiado la posibilidad de hacerse con el control de la isla de Jarg con fuerzas especiales.

Por esa pequeña isla situada en el norte del golfo pasa el 90 % de las exportaciones de petróleo iraní.

Su toma ahogaría las exportaciones iraníes de crudo, que según firmas de análisis continúan a través del estrecho de Ormuz a pesar de que el tráfico en este estratégico paso está prácticamente detenido.

Últimos incidentes en el estrecho de Ormuz

La República Islámica ha intensificado su ofensiva en el golfo Pérsico con nuevos ataques a barcos allí y en el estrecho de Ormuz; los úlitmos, dos petroleros en aguas territoriales de Irak.

Cuando ya supera en duración a la guerra de los Doce Días de junio de 2025, el conflicto iniciado por EE. UU. e Israel contra Irán el 28 de febrero continúa causando estragos en Oriente Medio y amenaza con generar una crisis energética pese a las medidas de emergencia tomadas por la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

