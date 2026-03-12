Machado critica a España por no apoyar al pueblo venezolano

La opositora venezolana María Corina Machado criticó este jueves con dureza al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y le acusó de no haberse puesto del lado del pueblo venezolano.



En su primera rueda de prensa tras el reconocimiento por parte de Estados Unidos de la chavista Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela, Machado alabó, sin embargo, la figura del rey Felipe VI por "su apoyo a la gesta del pueblo de Venezuela".



"Con respecto al Gobierno de España, España en Europa ha sido el vínculo fundamental con América Latina", dijo en Chile, donde el miércoles asistió a la investidura del nuevo presidente, el ultraderechista José Antonio Kast.



"Nosotros hubiéramos esperado que España tuviera el liderazgo en esta materia y lamentamos que no haya sido así".

"Vienen horas decisivas y cada gobierno tomara su decisión, si esta del lado del crimen o de la justicia, del lado de la tiranía o del lado del pueblo de venezuela", subrayó.



En una pregunta previa, Corina alabó "la figura del rey, que ha sido un símbolo de unión, no solamente en España, también en Iberoamérica" así como "sus palabras de apoyo a la gesta del pueblo de Venezuela es algo que agradecemos incluso en estas últimas semanas", concluyó.



Machado y Felipe VI coincidieron y se saludaron durante la citada ceremonia de traspaso de mando en Chile, junto a líderes del continente como el presidente de Argentina, Javier Milei, o sus colegas boliviano, Rodrigo Paz, o ecuatoriano, Daniel Noboa.