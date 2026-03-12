Mundo - 12/3/26 - 09:53 AM

Machado critica a España por no apoyar al pueblo venezolano

María Corina Machado, destacó que vienen momentos duros y cada gobierno debe tomar su decisión.

 

Por: Chile/EFE -

La opositora venezolana María Corina Machado criticó este jueves con dureza al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y le acusó de no haberse puesto del lado del pueblo venezolano.

En su primera rueda de prensa tras el reconocimiento por parte de Estados Unidos de la chavista Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela, Machado alabó, sin embargo, la figura del rey Felipe VI por "su apoyo a la gesta del pueblo de Venezuela".

"Con respecto al Gobierno de España, España en Europa ha sido el vínculo fundamental con América Latina", dijo en Chile, donde el miércoles asistió a la investidura del nuevo presidente, el ultraderechista José Antonio Kast.

"Nosotros hubiéramos esperado que España tuviera el liderazgo en esta materia y lamentamos que no haya sido así". 

"Vienen horas decisivas y cada gobierno tomara su decisión, si esta del lado del crimen o de la justicia, del lado de la tiranía o del lado del pueblo de venezuela", subrayó.

En una pregunta previa, Corina alabó "la figura del rey, que ha sido un símbolo de unión, no solamente en España, también en Iberoamérica" así como "sus palabras de apoyo a la gesta del pueblo de Venezuela es algo que agradecemos incluso en estas últimas semanas", concluyó.

Machado y Felipe VI coincidieron y se saludaron durante la citada ceremonia de traspaso de mando en Chile, junto a líderes del continente como el presidente de Argentina, Javier Milei, o sus colegas boliviano, Rodrigo Paz, o ecuatoriano, Daniel Noboa.

Te puede interesar

Machado critica a España por no apoyar al pueblo venezolano

Machado critica a España por no apoyar al pueblo venezolano

 Marzo 12, 2026
Líder de Irán promete bombazos a EEUU y cerrar estrecho de Ormuz

Líder de Irán promete bombazos a EEUU y cerrar estrecho de Ormuz

 Marzo 12, 2026
EE.UU. no está listo para escoltar buques en estrecho de Ormuz

EE.UU. no está listo para escoltar buques en estrecho de Ormuz

 Marzo 12, 2026
Irán dice que el golfo Pérsico se teñirá de sangre si invaden sus islas

Irán dice que el golfo Pérsico se teñirá de sangre si invaden sus islas

 Marzo 12, 2026
Donald Trump notifica a la Justicia sobre reconocimiento a Delcy Rodríguez

Donald Trump notifica a la Justicia sobre reconocimiento a Delcy Rodríguez

 Marzo 11, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Matan a balazos a comerciante hindú en Chitré

Matan a balazos a comerciante hindú en Chitré
¿Preseleccionado para una beca del Ifarhu? Chequea la lista aquí

¿Preseleccionado para una beca del Ifarhu? Chequea la lista aquí

Doble homicidio en Tocumen: sicarios en moto acribillan a taxista y su pasajero

Doble homicidio en Tocumen: sicarios en moto acribillan a taxista y su pasajero
Joven salió a pagar lotería y apareció sin vida casi 9 días después

Joven salió a pagar lotería y apareció sin vida casi 9 días después
Quería ayudar en casa: Se fue a Boquete para trabajar y apoyar a su familia

Quería ayudar en casa: Se fue a Boquete para trabajar y apoyar a su familia