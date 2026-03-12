Mundo - 12/3/26 - 09:24 AM

Líder de Irán promete bombazos a EEUU y cerrar estrecho de Ormuz

“El Estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado”, dijo la nueva máxima autoridad política y religiosa de Irán en un comunicado leído por una presentadora en la televisión estatal.

 

Por: Teherán / EFE -

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, afirmó este jueves en su primer mensaje a la nación que “el estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado”.

