Matan al activista pro Trump Charlie Kirk en un evento en Utah

Charlie Kirk, un aliado de Trump, fue baleado y posteriormente murió tras ser atacado en un evento en Utah, según una fuente familiarizada con el asunto.

Por este hecho un sujeto sospechoso está bajo custodia, dijo la universidad en un comunicado.

Se conoció que Kirk fue invitado por un grupo estudiantil y estaba hablando alrededor de la 1:00 p.m. cuando se disparó un tiro desde un edificio del campus a unos 200 metros de Kirk. Los funcionarios de la universidad dicen que creen que el activista fue alcanzado por los disparos.

Kirk era de los activistas pro-Trump y personalidades de los medios conservadores más destacados en Estados Unidos. Ha conseguido millones de seguidores y cofundó Turning Point USA, una organización que aboga por la política conservadora en los campus de escuelas secundarias y universidades, en 2012.

El presidente Donald Trump se pronunció antes de sus deceso en redes sociales sobre el incidente y pidió oraciones por el activista conservador.

“Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien ha sido baleado”, escribió Trump en Truth Social. “¡Un gran tipo de arriba a abajo. ¡DIOS LO BENDIGA!” continuó el presidente.

El FBI está monitoreando el incidente en la Universidad del Valle de Utah, dijo el director de la agencia, Kash Patel.